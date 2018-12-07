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Стало известно, зачем работодатели следят за сотрудниками в соцсетях

Больше половины работодателей утроили слежку за подчиненными в пабликах
Общество 11:05
Стало известно, зачем работодатели следят за сотрудниками в соцсетях. Фото: Александр Ратников

7 декабря, PrimaMedia. Эксперты проанализировали, какой процент работодателей следит за сотрудниками в социальных сетях и зачем они это делают. Выяснилось, что следят за работниками трое из пяти руководителей, опасаясь разглашения коммерческой тайны. Названы и другие причины слежки за подчиненными, передает ИА PrimaMedia.

Нахождение сотрудников в соцсетях отслеживают 59% руководителей компаний — это на 8% больше, чем три года назад, публикует данные из отчета сервиса по поиску работы SuperJob "Российская газета".

Больше всего работодатели боятся, что в пабликах нерадивые работники могут выдать коммерческую тайну. При этом каждый пятый руководитель требует от сотрудников соблюдения норм приличия при общении в соцсетях. 18% работодателей запрещают негативно отзываться в постах о компании, руководстве и других сотрудниках, а 5% компаний не разрешают публиковать фото в униформе.

Отмечается, что 27% работодателей вообще блокируют сотрудникам выход в соцсети с рабочего компьютера.

Эксперты называют такие меры чрезмерными. По мнению специалистов, любое "закручивание гаек" — это нецивилизованный метод, который никак не приведет к повышению дисциплины. Вместо ограничений работодателям нужно учиться ставить перед сотрудниками интересные задачи и мотивировать их заниматься полезной для компании деятельностью в течение рабочего дня.

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