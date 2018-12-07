Вернуть северные надбавки предлагают сенаторы

У молодежи больше нет стимула оставаться на северных территориях

Деньги. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. В Совете Федерации призвали разобраться с северными надбавками: восстановить и создать прозрачную систему выплат. С предложением выступил сенатор Анатолий Широков на заседании Совета при Верхней палате по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона, сообщает ИА PrimaMedia.

В Совете Федерации обеспокоены демографической ситуацией в северных районах, которая остается крайне сложной, пишет ВМЕСТЕ-РФ.

Люди покидают территории, возникает острый дефицит квалифицированных специалистов. Большинство жалоб поступает на неразбериху с северными надбавками. Часть из них упразднили, остальные существенно урезали.

Как отмечает сенатор Анатолий Широков, северные надбавки могли бы стать хорошим стимулом для закрепления молодежи на этих территориях. "Предлагаем начислять их молодым людям в возрасте до 30 лет, родившихся в северных районах и проживших там не менее пяти лет", — уточнил Широков.