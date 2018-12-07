"Так точно будут не страшны любые скачки в любую сторону"

Эксперты дали очень важные советы для приморцев

Доллар США по - прежнему является выгодной для вложения валютой. Фото: ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. "Доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше", — заявил на проходящем в Москве инвестиционном форуме "Россия зовет" Владимир Путин. Есть ли смысл вкладывать свои финансы в валюту, а тем более в американскую, ИА PrimaMedia рассказали дальневосточные и московские эксперты.

По мнению экономистов, в России до сих пор преобладает сырьевая модель экономики. Как известно, все расчеты на нефтяном рынке ведутся в американской валюте, что непосредственно влияет на курс российского рубля. Сегодня, из-за колебаний на нефтяном рынке, объявления новых санкций и резкой смены событий на международной политической арене валютные колебания усилились.

По оценке Максима Кривелевича, кандидата экономических наук, финансового консультанта, руководителя экспертного сообщества Школы Экономики и менеджмента ДВФУ, доллар на сегодняшний день остается самой правильной валютой для вложений.

"Доллар – самая надежная валюта, и так происходит уже много лет. Могу сказать, что это самая подходящая валюта для вложений, в частности, на рынке еврооблигаций. Долларовые еврооблигации крупных стран и передовых компаний — это достаточно верный способ вложений, не несущий в себе особенных рисков. Что же касается азиатских валют, то на них не стоит делать упор. Да, Китай – это вторая экономика в мире, но ведь эта страна также ведет все расчеты в долларах США. У КНР имеются довольно внушительные запасы американской валюты", — отметил экономист.

Начальник Казначейства ПАО АКБ "Приморье" Андрей Зверев уверен, что лучший способ заработать на покупке валют – мультивалютная корзина.

"Мы всегда рекомендуем своим клиентам диверсифицировать свои накопления в виде корзины от двух до четырех валют. Например: рубли/доллары/евро, или рубли/доллары/евро/юани. Это позволит минимизировать риски колебаний валютных курсов. И как минимум сохранить имеющийся капитал", — считает Зверев.

Что же касается прогнозов, то тут экономист также делает ставку на доллар США.

"Если мы будем рассматривать ставки по вкладам для физических лиц, то, конечно, самые высокие ставки были по рублям, они превышали в два, а то и три раза ставки по валюте. Соответственно, самый высокий процентный доход можно было получить по рублям (ориентировочно 7% годовых). Однако если учитывать курсовой доход, то накопления в долларах США, размещенные на депозитном счете, принесли бы гораздо больше. Рост курса доллара за год составил более 15%. В сочетании со средней ставкой по вкладам в размере 2% годовых, общий прирост накоплений составил бы около 17% годовых при пересчете на рубли", — резюмировал Зверев.

Доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита школа экономики и менеменеджмента ДВФУ Елена Бережнова не согласна с коллегами насчет непривлекательности китайской валюты и уверенна, что юань не стоит сбрасывать со счетов.

"На сегодняшний день одной из более или менее стабильных валют является китайский юань, в него смело можно вкладывать свои средства. Также вполне подходящей для этого валютой я считаю евро. С долларом не все так гладко, хотя его никто не отменял. Сейчас он стабилен. В конце года валюта США как правило немного дорожает. Это связанно с тем, что множество расчетов коммерческих организаций происходит в долларах, но Центробанк эти процессы регулирует, чтобы рынок был сбалансирован. Мы полностью уйти от доллара не можем. Все расчеты по операциям во внешней торговле с 1995 года ведутся именно в этой валюте. Отказ от доллара США приведет к ряду несоответствий с контрагентами в других государствах", — рассказала Елена Бережнова.

"Стоит ли хранить деньги в рублях – так сейчас вопрос не стоит, — считает Иван Антропов, заместитель директора Института актуальной экономики (Москва). — Рубль крайне неустойчив по целому ряду причин – это и стремление нефтяных котировок к снижению, и крайне непроработанный бюджет на 2019 год. Вероятность дальнейшего снижения курса рубля очень большая. Уже в декабре можно будет увидеть доллар по 70-75 рублей. Так что сбережения лучше хранить в чем угодно, кроме рублей. Доллар и евро более предпочтительны, а японская йена, юани и прочая экзотика – в меньшей степени. Курс йены традиционно меняется довольно сильно, а юань зависим от действий правящей партии. Или же, если есть желание просто сохранить то, что есть, можно разбить сбережения на несколько частей: половину оставить в рублях, а половину в валюте. Причем валютную часть тоже разбить пополам на доллары и евро. Так точно будут не страшны любые скачки в любую сторону. Но и приумножить запасы не удастся", — считает специалист.