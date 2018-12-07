Незаконная охота на белух оценена дешевле, чем добыча лосося - приморские эксперты

Правительство оценило ущерб от нелегальной охоты на морских млекопитающих ниже, чем на нерку или краба

Ущерб от незаконной добычи морских млекопитающих оценен ниже, чем вылов лосося. Фото: pixabay.com

7 декабря, PrimaMedia. В России ущерб от незаконного промысла одного из умнейших животных на планете, множество раз приходившего на помощь людям, опустили ниже планки, установленной для рыб и крабов, активно добываемых в настоящее время российскими рыбаками. То же самое касается кольчатой нерпы и трёх видов тюленей. На этом вопиющем факте заострились специалисты Ассоциации морских марикультурных организаций Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно постановлению Правительства РФ от 03.11.2018 № 1321 "Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов", ущерб от незаконного промысла целого ряда морских млекопитающих установлен ниже, чем для некоторых видов промысловых рыб и ракообразных. Проект постановления был разработан специалистами Минсельхоза России.

Эксперты АМКОР провели анализ принятого постановления. Оказалось, что ущерб от незаконного промысла дельфинов, одного из умнейших представителей животного мира, радующих человечество и не раз спасавших людей, оценили в 5 тысяч 480 рублей за одну особь. То же самое и с другими представителями морских млекопитающих. Кольчатую нерпу, каспийского и байкальского тюленей, а также тюленя обыкновенного оценили всего в 6 тысяч 850 рублей.

Для сравнения, ущерб от браконьерского промысла целой линейки промысловых видов рыб и ракообразных, активно поставляемых российскими рыбаками как на внутренний российский рынок, так и на экспорт, в принятом постановлении установлен выше, чем для этих млекопитающих.

Так, для одной особи нерки ущерб установлен в размере 11575 руб., тайменя, чавычи, кижуча и осенней амурской кеты – 10635 руб., краба камчатского и синего краба – 7184 руб., краба волосатого четырехугольного – 6864 руб.

В рамках публичного обсуждения проекта принятого нормативного акта Ассоциация марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) направляла свои предложения и замечания, в том числе и относительно мизерных такс по возмещению ущерба от незаконного промысла морских млекопитающих, которые необходимо кардинально увеличить. К сожалению, они не были учтены.

Несмотря на это, как отмечают эксперты АМКОР, в целом принятый документ самым позитивным образом скажется на эффективности противодействия браконьерскому промыслу, особенно в отношении наиболее востребованных на рынке промысловых видов рыб и морепродуктов. По целому ряду объектов водного промысла размер такс увеличен в разы. Так, по крабам – более чем в 8 раз, по лососям – в 10 раз, по минтаю, сельди, скумбрии, камбале, морскому окуню, наваге, треске и пикше – в 2,7 раза, на особо ценные виды водных биоресурсов – примерно в 20 раз.