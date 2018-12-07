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"Почта Банк" предупредил о мошенниках, предлагающих соцпомощь россиянам

Аферисты действуют от имени Пенсионного фонда и самой кредитной организации
Происшествия 11:55
Почта банк предупредил о мошенниках, предлагающих соцпомощь россиянам. Фото: Александр Ратников

7 декабря, PrimaMedia. "Почта Банк" предупредил о мошеннических действиях злоумышленников, которые замечены в новой серии попыток провернуть аферы. Злоумышленники выбрали в качестве жертв граждан старше 40 лет и действуют от имени Пенсионного фонда и самой кредитной организации, передает ИА PrimaMedia.

Злоумышленники предлагают гражданам РФ, старше 40 лет по пять тысяч рублей в качестве помощи якобы в рамках программы социальной поддержки населения. Взамен аферисты требуют данные банковских карт и личные сведения держателей карт. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Почта Банка.

Отмечается, что волна попыток мошенничества идет в социальных сетях и мессенджерах. Мошенники представляются сотрудниками Пенсионного фонда и Почта банка, рассказали в кредитной организации.

Почта банк предостерег своих клиентов и других граждан, которые находятся в "группе риска" от распространения личных данных: номера карты, срока действия и CVV-кода, указанного на обороте.

Понесли ли граждане и сам банк какой-либо ущерб не уточняется.

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