В 2019 году займемся строительством школы, ремонтом дорог и благоустройством - Авдеев

О главном и насущном - с главой города Артема Александром Авдеевым

Глава города Артема Александр Авдеев. Фото: пресс-служба администрации города Артема

7 декабря, PrimaMedia. Бюджет города Артема 2018 года исполнен почти на 99%, уже принят бюджет на 2019 год. Основные направления, на которые будут направлены средства – дороги, комфортная среда, образование, культура, спорт, также в городском округе ведется активная работа по вопросам благоустройства и здравоохранения. О том, что уже сделано и что еще предстоит сделать для развития муниципалитета, рассказал ИА PrimaMedia глава Артемовского городского округа Александр Авдеев.

— На ноябрьском заседании думы АГО был принят бюджет на предстоящий 2019 год и на последующие 3 года. Что запланировано?

— То, что мы планировали выполнить в 2019 году – утверждено. Могу сказать, что бюджет 2018 года исполнен почти на 99% — в финансовом департаменте края его отметили как один из лучших в Приморском крае. В этом году совместно с депутатами подошли грамотно к формированию бюджета и определили приоритетные направления, которые были совместно предложены и будут совместно выполняться. Основные направления – дороги, комфортная среда, образование, культура, спорт. Очень много идет предложений по участию в программах от врио губернатора, которые мы сейчас формируем и стараемся представить на 2019 год. Одно из основных направлений – рассмотреть вопросы строительства новых школ. Я надеюсь, что в следующем году начнется строительство одной из новых школ на территории Артема.

— Городской округ участвует в приоритетном проекте развития физкультуры и спорта, который есть в администрации Приморского края. Согласно нему, стадион "Угольщик" ожидает большая реконструкция на условиях софинансирования, причем, доля муниципалитета составит всего 2%, остальное краевые и федеральные средства.

— Сейчас идет техническая работа. В течение года мы готовили необходимую документацию, чтобы в 2019 году попробовать реализовать задуманное. Мы к этому идем, 2% уже найдены и заложены в бюджет, восстанавливаться будут трибуны, будет искусственное покрытие поля и много другое.

— Артем активно включился в программу 400 дворов. Как продвигается работа?

— Весь Приморский край откликнулся на эту программу, и в связи с большой активностью граждан в крае принято решение увеличить ее до 1000 дворов. От Артема в программу вошло уже около 30 дворов с установкой детских и спортивных площадок, благоустройством территории. Кроме этого, в связи с тем, что мы правильно выполняем свои обязательства перед департаментом ЖКХ об участии в программе по комфортной городской среде, то думаю, что по этой программе (где 5% — средства собственников МКД, а 95% средства местного бюджета) в 2019 году мы постараемся благоустроить еще порядка 20-ти территорий. Люди сами определяют, какими должны быть парковочные и детские площадки, где должны стоять лавочки. Таким образом, участие в двух программах позволит благоустроить около 50 придомовых территорий. Это хорошо.

— Как решается одна из проблем в Артеме – нехватка медицинских кадров?

— Это острая проблема для всего края. Как известно, здравоохранение — это компетенция края. И сейчас главврачи нам не не подчиняются, однако врио губернатора принял решение, что назначение на должность главного врача согласовывает глава города, также как и снятие с должности главврача может происходить по ходатайству главы города. Взаимодействие есть. При наличии нарушений – рычаг воздействия на главврачей есть. Также в Артеме мы предоставляем ведомственное жилье для медицинских работников. Я понимаю, что у нас не хватает педиатров, участковых терапевтов. Но при этом выделены средства на детскую больницу — на покупку необходимого медоборудования. Рассматривается выделение финансирования на первую городскую больницу. Также скоро начнется строительство новой современной поликлиники. Она будет находиться на территории больницы №1. Сейчас идет разработка грунта, и в ближайшее время приступят к устройству фундамента. Новое оборудование, рабочие места и поликлиника повлечет за собой новые кадры.

— А что с ремонтом дорог в городском округе?

— В 2019 году Артемовский городской округ уже третий год подряд примет участие в федеральной программе "Безопасные и качественные дороги". С нового года это будет новая федеральная программа, у которой есть определенные критерии по определению тех автомобильных дорог, которые необходимо ремонтировать. В основном это знаковые улицы с высоким потоком автомобилей, автобусным обеспечением людей, магистральные направления, подъезды к объектам соцкульбыта. По этой программе на 2019 год Артему планируется выделить 200 млн рублей. За счет этого у нас сохраняется финансирование таких дорог из местного бюджета, что дает нам возможность заниматься ремонтом дорог частного сектора. Мы сейчас рассматриваем вопрос о возможности софинансирования с краем.

— Как обстоят дела с вопросом реконструкции русла реки "Озерные ключи" и эксплуатации второй плотины?

— Наша позиция на стороне закона. На сегодняшний день мы отправили все необходимые документы для получения экспертного заключения о возможности эксплуатации данного объекта. Как только мы получим техническую документацию. где будет все прописано, мы сможем точно говорить о том, что мы будем предпринимать в отношении данного ГТС. Также совместно с депутатом Госдумы Владимиром Новиковым мы рассматриваем возможность включения города Артема в федеральную программу по реконструкции реки Озерные Ключи. Планируется укрепить берег, произвести очистку русла реки и создать каскад ГТС. Именно в данном направлении мы сегодня работаем. Также мы заручились поддержкой администрации Приморья. Думаю, что мы сможем отреставрировать эту часть русла реки и создать зону отдыха и парковую зону на территории АГО.

— Поясните, какое состояние мостовых сооружений в Артеме и планируется ли их приводить в порядок?

— На сегодняшний день – это большая проблема. Многие из этих мостовых сооружений не находятся на балансе у администрации города и для того, чтобы предпринять по ним какие-то действия, их необходимо принять в муниципальную собственность. Мы сейчас частично занимаемся приемкой подобных мостов в муниципальную собственность. Также у некоторых мостов отсутствует проектно-сетная документация. Когда мы готовили мостик (переход) по озерным ключам, депутаты выступили за снос пешеходного перехода и заказ проектно-сметной документации на весь комплекс моста. Чем мы сейчас и занимаемся. Сейчас мы готовим полный пакет документов, после чего приступим к проектированию.

— В Артеме наблюдается проблема с общественным транспортом. Люди, проживающие в Заводском, не могут после 20.00 добраться домой.

— Данный вопрос я держу под личным контролем. Тем, кто занимается этими вопросами, была поставлена задача проверить исполнение контрактных заданий автоперевозчиком. В скором времени у нас будет окончание этих контрактов, при заключении новых мы учтем эту ситуацию. И все поправим.

— С дорог Артема пропали большие автобусы, и в час пик очень сложно попасть на нужный автобус.

— С одной стороны, при проверке автобусов было выявлено что, часть автобусов не соответствует безопасному провозу пассажиров, и они были сняты с маршрутов. В любом случае, если проблема есть – будем ее решать. Мы проанализируем работу автопредприятий по пассажирским перевозкам и в следующий информационный час расскажем о принятых мерах.

— С 2014 года опрос по отлову и содержанию бездомных животных передан на поруки местного бюджета. На сегодняшний день нашелся человек, который выиграл тендер и организовал приют. Он работает уже месяц, и в его приюте содержится уже порядка 15 собак. Хочется узнать, насколько действует предприниматель в рамках законодательства и кто контролирует и следит за тем, чтобы содержание животных было в рамках установленных норм и законов?

— Мы сделали все в соответствии с законодательством, и очень хорошо, что нашелся такой человек, который этими вопросами занимается, и у него все прописано. Он должен действовать согласно техзаданию, конролируют его правоохранительные органы. Но в 2018 году контракт с тем, кто занимается отловом собак, заканчивается. Никто из правозащитников в течении года не захотел заняться данной проблемой. Я понимаю, у каждого своя позиция. Но нельзя закрывать глаза на то, что на человека на улице набрасывается стая собак. Устраивая инициаторам различные препоны, мы можем столкнуться с тем, что в будущем году бездомные собаки снова будут гулять по Артему и подвергать опасности жителе города.

— И последний вопрос. Совсем скоро Новый год, как город готовится к новогодним праздникам?

— В этом году нас очень поддержала администрация Приморского края, выделив на подготовку к новогодним праздникам 3 млн рублей. Эти деньги пошли на закупку елок по всем территориальным управлениям, на покупку елки для установки перед ДКУ. Мы решили, что перед ДКУ все же должна стоять искусственная новогодняя ель. Также средства направят на новые елочные игрушки, гирлянды, озвучку всех новогодних мероприятий, на зимние фигуры. Новогодний зимний городок, как и в прошлом году, разместится на запасном стадионе за Дворцом культуры. В прошлом году мы это опробовали. Жителям понравилось. В этом году сделаем так же. Если не будет снега, то поставим снежную пушку и сделаем снежную горку для малышей. Также мы установим ледовые горки и фотозону. Установку праздничного городка планируется начать 15 декабря.