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Какой ты специалист: квалификацию выпускников ссузов оценят сразу

Вместе с дипломом учащиеся получат еще один документ
Общество 12:15
Станок. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

7 декабря, PrimaMedia. С нового года выпускники техникумов и колледжей при итоговой аттестации смогут пройти оценку своей квалификации. Предложение поступило в Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ от Национального агентства развития квалификаций (НАРК). Новый метод позволит работодателю понять, с какими знаниями и умениями устраивается на работу молодой специалист, сообщает ИА PrimaMedia.

Как пояснил генеральный директор Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Александр Лейбович, подобный эксперимент проводился в 2018 в ряде регионов совместно с Советами по профессиональным квалификациям, передает ТАСС.

В 2019 году в этот проект предлагают включить и остальные регионы. В этом случае Министерству просвещения РФ и Минобрнауки РФ необходимо доработать подзаконные нормативно-правовые акты, чтобы, при желании и возможности, выпускники образовательных организаций получали не только дипломы, но и профессиональные квалификации в соответствии с едиными профстандартами.

Да и работодателю будет ясно, с каким набором профессиональных знаний к нему пришел молодой специалист, отмечает Александр Лейбович.

Около 40 различных видов оценки квалификации сейчас используется при аттестации, сообщила замминистра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова. Сейчас принято 1218 профессиональных стандартов, причем к их разработке уже активно подключается и негосударственная сфера.

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