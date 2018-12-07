Маяки Сахалина: воплощение гениальных проектов российских и японских инженеров

SakhalinMedia рекомендует посмотреть пять лучших из них

Маяк Анива. Фото: ИА СахалинМедиа

7 декабря, PrimaMedia. История Сахалина, как и других островов, тесно связана с мореплаванием. Здесь часто гостят туманы, ветра, морские течения, штормовые волны, дожди и снега. Чтобы хоть немного обезопасить прохождение судов в прибрежных водах, еще в XIX веке в самых сложных и опасных местах острова начали устанавливать маяки. Первый сахалинский деревянный маяк был построен в посту Дуэ в 1860 году.



Охотское море. Фото: Юрий Гуршал

Всего на острове за столетие было установлено более 25 маяков и створных знаков. Из них большинство в период Карафуто. До нашего времени сохранилось 11 маяков. Каждый из них уникален и богат своей историей. А дорога к ним – это дополнительная возможность познакомиться с неповторимой сахалинской природой. Какие из них стоит посетить туристам, расскажет корр. ИА SakhalinMedia.

Самые интересные маяки установлены на двух южных оконечностях Сахалина – мысе Анива и мысе Крильон.

Маяк Анива

Маяк Анива японцы построили в 1939 году на скале Сивучья, возле скалистого мыса Анива. Все строительные материалы и оборудование завозились морем. Была выстроена круглая башня высотой более 30-ти метров.



Маяк Анива. Фото: ИА СахалинМедиа

На первом этаже разместили небольшую дизельную электростанцию, второй отдали продовольственному складу и кухне, этажом выше – радиорубка и аппаратная. Наверху – жилые комнаты.

При создании вращающейся оптической системы применили интересное инженерное решение – его установили в чашу с ртутью, которая послужила вместо подшипника. А управлялось все это при помощи часового механизма с громадным маятником весом почти в 300 кг.

Свет маяка был виден на 30 км.



Маяк Анива. Фото: ИА СахалинМедиа

Добираться до маяка Анива непросто. Сначала необходимо доехать до Новиково автотранспортом, а затем по морю на лодках. Дорога по суше очень живописная, а по морю — еще более впечатляющая, мимо великолепных водопадов, мыса Три Камня, мыса Белый камень. Помимо знакомства с маяком на неприступных камнях, предусмотрен отдых в живописных бухтах.



Мыс Кузнецова. Фото: Юрий Гуршал

Маяк Крильон

Мыс Крильон -самая южная точка острова Сахалин. Назван в честь французского военачальника Луи де Крильона великим французским мореплавателем Жаном-Франсуа де Лаперузом.

Крильон называют музеем под открытым небом. Вначале построили деревянный маяк в 1883 году. В августе 1894 года под руководством российского инженера Леопольда начали строительство нового маяка из красного кирпича. Через два года здесь установили самую совершенную на то время французскую осветительную маячную систему. Маяк оборудовали пневматической сиреной и сигнальной пушкой, чтобы предупреждать суда в тумане.



Татаркий пролив. Фото: Юрий Гуршал

Также там находятся долговременные огневые точки (ДОТы), сеть подземных ходов, предназначенных для обороны южных рубежей острова.

Сохранилась старая русская сигнальная пушка, здание царской постройки из красного кирпича, метеостанция весьма оригинальной постройки (здание с водозабором дождевой воды).



Медведь на Крыльоне. Фото: Юрий Гуршал

На самой крайней точке мыса находится братская могила семи десантников, погибших при освобождении острова от японцев.

Дорога на Крильон проходит мимо мыса Анастасии, мыса Виндис (гора Коврижка), водопадов и одного из памятников природы Сахалина -мыса Кузнецова.



Мыс Кузнецова. Фото: Юрий Гуршал

Здесь растут дубовые рощи на сопках с пышной травой и медвежьей дудкой, пасутся стада осторожных мустангов. Летом они бродят сами по себе, а зимой приходят к людям, в загоны с кормом. Медведей они не боятся, а больше врагов у них здесь нет. Лошади все упитанные и очень красивые, природа сама провела нужную селекцию.

Также здесь расположен старый японский маяк. На сопке возле него открываются чудесные виды на скалы, круглогодичные лежбища котиков и нерп. На юго-западе была видна японская гора Рисири высотой около 2 км с заснеженной вершиной, а чуть правее темнеет на горизонте знаменитый Монерон.



Маяк на мысе Кузнецова. Фото: Юрий Гуршал

Гору Коврижку облюбовали несколько столетий назад коренные жители Сахалина — айны. Постепенно она обросла различными легендами и поверьями. Одно из них гласит, что гора приносит счастье в любви. И однажды молодожены-туристы решили провести первую брачную ночь в романтической обстановке на вершине горы. Стояла хорошая погода и кроме них желающих покорить вершину было немало. Доведенный до бешенства посторонними, молодожен обрезал канат, по которому можно было взобраться на вершину. Теперь уже никто не смог помешать счастью молодых. Оно длилось недолго — спустя два дня выяснилось, что спустится с горы можно было лишь по обрезанному канату. А еще через неделю злых и голодных супругов спасатели на вертолете сняли с Коврижки. После разборок в МЧС, молодожены подали заявление на развод.



Мустанги на юге Сахалина. Фото: Юрий Гуршал

Есть еще ряд легенд, связанный с различными местами по дороге на Крильон. О них лучше услышать на месте из уст гида турфирмы.

Маяк Тонин

Морской пляж залива Мордвинова за Охотским известен многим. А вот добраться до его края удосужились не все. Между тем, пытливых путешественников на мысе Свободный ждет сюрприз. На сопке, среди хвойного леса, расположился маяк Тонин, построенный японцами в 1935 году.

По-японски восток звучит "То", а второй – "Нино", "второй на востоке". На восточном побережье, если считать от берегов Хоккайдо, первым расположен маяк Анива. За ним – маяк Тонин.



Маяк Тонин. Фото: Дмитрий Прокопяк

Как утверждают специалисты, маяк Тонин типовой, и был устроен по образу и подобию своих сверстников эпохи Карафуто. Над берегом возвышается круглая маячная башня, увенчанная вращающимся фонарем. Рядом – полуразрушенное здание старой японской метеостанции. Маяк строился, как автономное сооружение. Система сбора дождевой воды обеспечивала маяк запасами для пищевых и технических нужд. Все основные и вспомогательные помещения закрыты солидным слоем бетона и соединены между собой. Тонин — один из немногих маяков, оснащенных пневматическим звуковым сигналом. Именно эту функцию выполняет широкий раструб на крыше.



Мыс Великан. Фото: Юрий Гуршал

Приятным бонусом для путешественников станут живописные виды, открывающиеся с обрывистого берега, и шум прибоя. Вблизи маяка своеобразный рельеф морского дна, рождающий волну даже во время относительного штиля. А если повезет, то по воде вдоль берега путников сопроводят нерпы.

Маяк Жонкьер

Но, пожалуй, самый содержательный маршрут лежит в сердце острова — бывший областной центр Александровск-Сахалинский.



Маяк Жонкьер. Фото: Денис Таушканов

Здесь красота природы сочетается с суровыми архитектурными сооружениями каторжного времени. Мрачные отголоски прошлого до сих пор не покинули город. Это место, где любой желающий может соприкоснуться с историей края и попробовать понять те чувства, которые испытал известный писатель Антон Чехов, во время пребывания в Александровске-Сахалинском.

В городе организовали музей Чехова. Он был основан в 1896 году по приказу военного губернатора острова Мерказина. Создание музея он доверил политическим заключенным — Пилсудскому и Штернбергу. Впоследствии они стали известными учеными-этнографами, членами–корреспондентами АН СССР.

Есть и музей председателя островного ревкома, члена ВЦИК РСФСР Александра Цапко. Во время захвата северного Сахалина, он отказался покидать город. Был схвачен японскими интервентами и зверски убит. В честь Александра Цапко названа улица, на которой и расположен музей.



Туннель в Александровске-Сахалинском. Фото: Денис Таушканов

Помимо музеев, на мысе Жонкьер находится маяк. Мыс был открыт французским мореплавателем Лаперузом, который назвал его в честь своего друга адмирала маркиза Клемента Таффанела Де Ля Жонкиера.



Маяк. Фото: Денис Таушканов

В 1897 году на мысе был возведён маяк. Он несколько обветшал с тех лет, но по-прежнему продолжает работать. Территория маяка находится под охраной, поэтому посмотреть на него вблизи не получится. Но этот архитектурный объект можно увидеть даже издалека.

Мыс Жонкьер также знаменит своим тоннелем, построенным в период каторги. "Рыли его, не посоветовавшись с инженером, без затей, и в результате вышло темно, криво и грязно" — заметил в своей книге "Остров Сахалин" Чехов.

С мыса Жонкьер открывается вид на знаменитые скалы "Три брата" и менее известные "Три сестры".



Три брата. Фото: Денис Таушканов

Словно старший, средний и младший брат, возвышаются над волнами гордые скалы. Они излюбленное место сахалинских нерп и чаек. А "Три брата" стали символом Александровск-Сахалинского района.