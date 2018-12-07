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Путин поручил внести в законодательство важные правки об НДС

Налог на добавленную стоимость разрешат вернуть при экспорте работ и услуг
Экономика 12:30
Путин поручил внести в законодательство важные правки об НДС. Фото: С сайта президента РФ

7 декабря, PrimaMedia. Президент РФ Владимир Путин поручил узаконить право на возврат налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте работ и услуг, сообщает ИА PrimaMedia.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление условий налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по экспорту работ, услуг, аналогичных условиям налогообложения операций по экспорту товаров", — говорится в сообщении на сайте президента РФ.

Поручение правительство должно исполнить к 1 июля 2019 года.

Решение внести такие поправки было принято по итогам встречи Владимира Путина с главой общественной организации "Деловая Россия" Алексеем Репиком. Последний ранее уже обращался к президенту с просьбой поручить кабмину определить в Налоговом кодексе термин "экспорт услуг". Репик указывал, что российские экспортеры услуг не имеют права на вычет по НДС, в то время как ряд поставщиков товаров этим правом пользуются.

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