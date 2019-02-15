Гастрономический Фестиваль наваги пройдет во Владивостоке с 15 по 25 февраля (0+)

Второй ежегодный гастрономический Фестиваль наваги (0+) пройдет в феврале во Владивостоке. С 15 по 25 февраля дней рестораны будут подавать своим гостям традиционную жареную навагу, а также предложат свои авторские блюда с любимой зимней рыбой, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.
Впервые Фестиваль наваги прошел в прошлом году, но тогда в фестивальном меню присутствовало только одно блюдо — традиционная жареная навага.
"В этом году мы решили изменить правила, — говорит организатор фестиваля, фуд-блогер Татьяна Заречнева. — В январе мы впервые провели Фестиваль корюшки, на котором предложили ресторанам не ограничиваться привычной для жителей Дальнего Востока подачей рыбы в жареном виде и представить свои авторские блюда и варианты приготовления. В итоге мы были поражены и сражены: шеф-повара представили на фестивале огромное количество необычных и интересных рецептов блюд с корюшкой — пирожки, дамплинги, паштеты и даже винегрет. Поэтому в Фестивале наваги мы сохраним тот же принцип. С нетерпением ждем начала Фестиваля, чтобы посмотреть, чем удивят нас шефы!"
"Попробуйте найти в Интернете ресторанные рецепты с навагой и увидите, что их очень мало, в основном вы найдете простые домашние блюда, — говорит шеф-повар ресторана Port Cafe Вячеслав Анзулис. — В то же время, если вы поищете рецепты зарубежных ресторанов с треской — а навага относится к тресковым — то найдете множество вкусных, красивых, разнообразных блюд. У нас в России, и, в частности, на Дальнем Востоке, навага не оценена по достоинству. Мы хотим показать гостям фестиваля гастрономический потенциал наваги — удивить их необычными рецептами и подачами и вдохновить на создание блюд с навагой у себя дома, на своей кухне".
Жареная навага. Фото: ресторан Port Cafe
В фестивале примет участие 18 ресторанов Владивостока. Большая их часть — постоянные участники гастрономических фестивалей, проводимых проектом Pacific Russia Food и направленных на популяризацию локальных продуктов и развитие дальневосточной кухни.
- Ресторан дальневосточной кухни Port Cafe
- Бар Alaska Grill
- Пельменная "Ложки Плошки"
- Ресторан Svoy
- Фермерский ресторан Ogonёk
- Ресторан "Пятый Океан"
- Паб Cat&Clover (г. Владивосток)
- Ресторан Tokyo More
- Ресторан Tokyo Kawaii
- Ресторан Tokyo (ост. Дальзавод)
- Паб Brugge Pub
- Паб Hunter Pub
- Паб Billy’s Pub
- Ресторан Gastroli Grill
- Ресторан Gusto
- Кафе Studio
- Гастробар Old Fashioned
- Ресторан Novik Country Club
Помимо гастрономической составляющей в рамках фестиваля запланированы различные событийные мероприятия.
"Мы будем есть навагу и веселиться! — говорят организаторы. — Концепция событийной части фестиваля — героические подвиги под девизом "За навагу!". Будем не словом, а делом доказывать любовь к нашей зимней рыбе".
Одно из запланированных событийных мероприятий — костюмированный забег (0+) для всех желающих от бегового клуба RunDNSRun. Дресс-код: костюмы рыбаков, рыб и морских животных. Финалистов забега будет ждать угощение от ресторана "Пятый Океан" — вкусный чай и, разумеется, навага! Принять участие в забеге, который состоится 16 февраля, смогут все желающие. Информация о забеге будет опубликована в социальных сетях клуба RunDNSRun @rundnsrun в ближайшее время.
Информация о дальнейших мероприятиях фестиваля появится в социальных сетях @vladivostok.travel и @pacificrussiafoodie.