Гастрономический Фестиваль наваги пройдет во Владивостоке с 15 по 25 февраля (0+)

Рестораны будут подавать своим гостям традиционную жареную навагу, а также предложат свои авторские блюда с любимой зимней рыбой
PrimaMedia выходного дня
Общество 17:10
Гастрономический Фестиваль наваги. Фото: предоставлено организаторами

Второй ежегодный гастрономический Фестиваль наваги (0+) пройдет в феврале во Владивостоке. С 15 по 25 февраля дней рестораны будут подавать своим гостям традиционную жареную навагу, а также предложат свои авторские блюда с любимой зимней рыбой, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Впервые Фестиваль наваги прошел в прошлом году, но тогда в фестивальном меню присутствовало только одно блюдо традиционная жареная навага.

"В этом году мы решили изменить правила, говорит организатор фестиваля, фуд-блогер Татьяна Заречнева. В январе мы впервые провели Фестиваль корюшки, на котором предложили ресторанам не ограничиваться привычной для жителей Дальнего Востока подачей рыбы в жареном виде и представить свои авторские блюда и варианты приготовления. В итоге мы были поражены и сражены: шеф-повара представили на фестивале огромное количество необычных и интересных рецептов блюд с корюшкой пирожки, дамплинги, паштеты и даже винегрет. Поэтому в Фестивале наваги мы сохраним тот же принцип. С нетерпением ждем начала Фестиваля, чтобы посмотреть, чем удивят нас шефы!"

"Попробуйте найти в Интернете ресторанные рецепты с навагой и увидите, что их очень мало, в основном вы найдете простые домашние блюда, говорит шеф-повар ресторана Port Cafe Вячеслав Анзулис. В то же время, если вы поищете рецепты зарубежных ресторанов с треской а навага относится к тресковым то найдете множество вкусных, красивых, разнообразных блюд. У нас в России, и, в частности, на Дальнем Востоке, навага не оценена по достоинству. Мы хотим показать гостям фестиваля гастрономический потенциал наваги удивить их необычными рецептами и подачами и вдохновить на создание блюд с навагой у себя дома, на своей кухне".

Жареная навага

Жареная навага. Фото: ресторан Port Cafe

В фестивале примет участие 18 ресторанов Владивостока. Большая их часть постоянные участники гастрономических фестивалей, проводимых проектом Pacific Russia Food и направленных на популяризацию локальных продуктов и развитие дальневосточной кухни.

  1. Ресторан дальневосточной кухни Port Cafe
  2. Бар Alaska Grill
  3. Пельменная "Ложки Плошки"
  4. Ресторан Svoy
  5. Фермерский ресторан Ogonёk
  6. Ресторан "Пятый Океан"
  7. Паб Cat&Clover (г. Владивосток)
  8. Ресторан Tokyo More
  9. Ресторан Tokyo Kawaii
  10. Ресторан Tokyo (ост. Дальзавод)
  11. Паб Brugge Pub
  12. Паб Hunter Pub
  13. Паб Billy’s Pub
  14. Ресторан Gastroli Grill
  15. Ресторан Gusto
  16. Кафе Studio
  17. Гастробар Old Fashioned
  18. Ресторан Novik Country Club

Помимо гастрономической составляющей в рамках фестиваля запланированы различные событийные мероприятия.

"Мы будем есть навагу и веселиться! говорят организаторы. Концепция событийной части фестиваля героические подвиги под девизом "За навагу!". Будем не словом, а делом доказывать любовь к нашей зимней рыбе".

Одно из запланированных событийных мероприятий — костюмированный забег (0+) для всех желающих от бегового клуба RunDNSRun. Дресс-код: костюмы рыбаков, рыб и морских животных. Финалистов забега будет ждать угощение от ресторана "Пятый Океан" вкусный чай и, разумеется, навага! Принять участие в забеге, который состоится 16 февраля, смогут все желающие. Информация о забеге будет опубликована в социальных сетях клуба RunDNSRun @rundnsrun в ближайшее время.

Информация о дальнейших мероприятиях фестиваля появится в социальных сетях @vladivostok.travel и @pacificrussiafoodie.

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