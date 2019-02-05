Одна снежинка – еще не снег: долгожданные осадки во Владивостоке опять отодвигаются

Циклон над Японским морем смещается севернее Приморья
Общество 10:05
Снег во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Приморские синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни: снег во Владивосток должен прийти днем в среду, 6 февраля, сообщает ИА PrimaMedia. Ожидается выпадение всего 1-2 мм осадков.

Несколько снежинок пролетели над городом сегодня ранним утром. Однако очевидцы не успели даже сфотографировать редкое для нынешней зимы явление. Ранее прогноз "Примпогоды" сообщал о выпадении утром 5 февраля 0,2 мм осадков.

Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков прокомментировал погодные тенденции развернуто:

— Действительно, в связи с прохождением циклона над Японским морем, начиная с воскресенья прогностические модели предсказывали выпадение снега во Владивостоке. Но по мере продвижения циклона вероятность осадков уменьшалась количественно: если сначала синоптики предполагали 8-10 мм, то на сегодня мы ожидаем 1-2 мм. В целом циклон сместился в северную часть Японского моря, и заденет южные и восточные районы края лишь незначительно. Возможно, осадки с перерывами будут идти весь день 6 февраля – но их будет мало.

Популярные погодные сайты продолжают обещать снег в среду, отодвигая его пришествие на вечер рабочего дня. Так, Windguru предсказывает 0,7-0,9 мм осадков в промежутке от 16 до 20 часов. Windy ожидает выпадение 2-3 мм осадков в промежутке от 18 до 22 часов, при этом не исключая и вероятности снега в ночь на среду – но без конкретных предположений о его количестве.

Напомним, несколько предыдущих прогнозов, обещающих Владивостоку долгожданные осадки, не оправдались. Город уже сэкономил на снегоочистительных работах около 4 млн рублей. Из 15 тысяч тонн запасенной пескосолевой смеси за два зимних месяца было израсходовано только 1,1 тысячи тонн. Однако отсутствие снега опасно для пригородных лесов – повышается вероятность пожаров. Недовольны и садоводы – посадки не защищены снежным покровом от морозов.

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