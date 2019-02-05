Бензин и дизтопливо подешевели в России

Уменьшение цены было зафиксировано в двух сетях АЗС
Экономика 10:10

Цены на бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо снизились в среднем на 1 копейку, сообщил РБК, ссылаясь на данные Московской топливной ассоциации за минувшую неделю (29 января — 4 февраля).

Наибольшее снижение было зафиксировано на заправках Shell. Дизельное топливо здесь стоило 47,99 рублей за литр (-30 копеек) Аи-92 — 42,79 (-40 копеек), Аи-95 — 42,79 (-50 копеек). Аи-98 подешевел на 30 копеек.

Также топливо подешевело в сети АЗС Астра Аи-92 — 42,66 рублей за литр (-6 копеек), Аи-95 46,66 (-4 копейки)

Егор Тараруев

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