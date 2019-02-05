Росстат признал, что поспешил с выводами о рекордном росте ВВП

Расчеты были предварительными и нужны уточнения, объяснили эксперты

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Росстат объяснил свое заявление о рекордном росте ВВП. В федеральной службе уточнили, что расчеты — предварительные, данные будут уточняться.

Накануне Росстат сообщил, что в 2018 году ВВП в стране показал самый большой рост за последние шесть лет — 2,3%. Это выше прогнозов экспертов и правительства. Например, Центральный Банк России прогнозировал рост ВВП по итогам 2018 года около 1,5%-2%, а правительство РФ – 1,8%. В январе 2019 года Минэкономразвития представило предварительную оценку, в соответствии с которой рост ВВП был равен 2%.

Представленные Росстатом 4 февраля данные о росте ВВП России в 2018 году являются предварительными и в дальнейшем будут уточняться, сообщили в ведомстве.

"Данная оценка ВВП основана на оперативных внутригодовых данных федеральных статистических наблюдений о результатах деятельности организаций c учётом уточнений респондентов, полученных в конце года, и предварительных расчётах основных макроэкономических показателей", — пояснили в Росстате.

Кроме того, при расчете данных, ведомство также использовало цифры из отчёта об исполнении консолидированного бюджета России и бюджетов государственных внебюджетных фондов на 1 декабря 2018 года, опубликованную Банком России оценку платёжного баланса страны и опубликованные ФТС индексы внешней торговли в январе-ноябре 2018 года.

"Для оценки показателей, данные о которых в настоящее время отсутствуют, использовались соотношения, полученные за 2017 год. Результаты расчётов будут уточняться в соответствии со сроками, определёнными в Федеральном плане статистических работ", — сообщили в Росстате.

Анна Кольцова