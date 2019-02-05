Как мошенники наживаются на россиянах: аферисты активизировались

Жулики не только "грабят", но еще и подвергают риску жизни людей
Общество 11:05
Тематическое изображение. Фото: Мария Оленникова

Мошенники активизировались после трагедий со взрывами газа в жилых домах. Аферисты устроили "поквартирные обходы" с целью всучить дорогостоящие приборы, которые якобы спасут при ЧП. Главными жертвами аферистов, становятся пенсионеры. Эксперты бьют тревогу: хуже всего то, что злоумышленники устанавливают оборудование неправильно, тем самым подвергая риску жизни людей.

После трагедии в Магнитогорске люди напуганы и пытаются всеми способами обезопасить свое жилье. Этим и пользуются мошенники. Аферисты ходят по квартирам и предлагают установить прибор, который якобы убережет от утечки газа. Активнее всего злоумышленники "налегают" на пенсионеров. За "ценный прибор" мошенники просят от 10 до 20 тысяч рублей. В то время как цена "самого навороченного газоанализатора — около 5 тысяч рублей", рассказал "Российской газете" эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС Игорь Кокин.

По его словам, самый дешевый прибор и вовсе стоит всего 800 рублей. Он будет включать сигнализацию при утечке газа, а дорогой — может перекрывать его подачу. Хуже всего то, что продавцы не только обманывают людей, "впаривая" оборудование в несколько раз дороже, но и устанавливают его неправильно, заявляют эксперты. И тем самым вместо спасения подвергают опасности жизнь людей.

Эксперты говорят и о том, что даже самые лучшие приборы эффективны только если утечка в вашей же квартире. Если же проблемы с газом у соседа — это не поможет. Поэтому и нужны не отдельные газоанализаторы, а системы газовой безопасности для всего дома.

Россиянам, в чьи квартиры являются газовики, заявляя, что пришли с обследованием оборудования, нужно уточнять в "управляйках" — назначена ли проверка. Дело в том, что лжегазовиков от настоящих отличить бывает трудно — они имеют удостоверение организации с "убедительным" названием и униформу, поясняют специалисты.

Если выяснится, что в дом стучат мошенники — нужно гнать их в шею и ни в коем случае не пускать на порог, резюмируют эксперты.

Ольга Толмачева

газ (бытовой, природный)

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