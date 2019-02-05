Россияне "разлюбили" наличные: половина платит "пластиком"

Доли наличного и безналичного расчета в обороте сравнялись
Экономика 11:00

Безналичный расчет при покупках вырос до 50% оборота в январе 2019 года, выяснило исследование одного из крупнейших операторов контрольно-кассовой техники "Такскома", сообщают "Известия".

В 2017 "пластиком" расплачивались 40% россиян, в 2018 — 46%, в начале 2019 года наличный и безналичный расчет поделили рынок поровну.

"Пластик" преобладает при покупках в Москве, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге, Перми, Казани и Красноярске. Оплату наличными предпочитают в Тольятти, Саратове, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Наибольший рост безналичного расчета(с 52 до 54%) наблюдался в сфере услуг и гостеприимства. Наличный расчет преобладает в розничной торговле, ресторанном бизнесе и малом предпринимательстве.

Эксперты считают, что экономика все более работает "в белую". Безналичный расчет снижает оборот нелегальных денежных средств и снижает количество "серых" схем.

Егор Тараруев

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