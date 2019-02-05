Центробанк запустил в Сеть робота для поиска финансовых пирамид

"Поисковая модель" ведет себя как обычный человек

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Центробанк запустил в интернет робота, в задачи которого входит поиск нелегальных финансовых организаций и финансовых пирамид. "Поисковая модель" была запущена во второй половине прошлого года и ведет себя как обычный человек.

"Она ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов",— рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

По его словам, робот может обмениваться информацией, а не только работать с примитивными запросами. После того, как появляется компания, проявляющая интерес к роботу, Центробанк начинает ее изучать, пояснил Лях. Кроме того, по данным эксперта, робот ищет нелегальные "конторы" не только онлайн, но и офлайн, изучая сообщения россиян и СМИ.

Отмечается, что за три года было выявлено порядка 700 пирамид, тысячи пострадавших. А счет потерь идет на миллиарды.

Ольга Толмачева