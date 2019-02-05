Рекламу "чудодейственных" мазей и таблеток на ТВ запретят в России

Депутаты считают, что она подталкивает россиян к самолечению
Политика 12:40

Законопроект, запрещающий рекламу лекарств на телевидении и радио, намерена рассмотреть в первом чтении 6 января Государственная дума. Авторы законодательной инициативы объясняют ее тем, что более половины россиян предпочитают самолечение, пишет "Российская газета".

К самолечению жителей России подталкивает навязчивая реклама лекарственных средств, распространяемая в теле— и радиопрограммах. Мало кто из смотрящих такую рекламу обращает внимание на упоминание о том, что лекарство может иметь противопоказания и для его применения нужно проконсультироваться со специалистами.

Главная опасность самолечения, считают депутаты, заключается в том, что болезнь не диагностируется врачом в начальной стадии, а впоследствии приобретает необратимый характер.

Самолечение, по данным Всемирной организации здравоохранения, занимает в мире пятое место среди причин смерти, уступая лидерство лишь травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологическим и пульмонологическим болезням.

В странах Евросоюза и США в рекламном законодательстве существуют жесткие ограничения для лекарственных средств.

Запрет на рекламу лекарств не коснется интернета и СМИ.

Егор Тараруев

телевидение реклама медицина лекарственные средства

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