Алексей Козицкий – краевым чиновникам: Не осваивать деньги, а решать вопросы!

Депутат ЗС ПК уверен, что сегодня региональным управленцам нужно стать хозяйственниками – или уходить

Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

"Освоение" бюджетных средств – совсем не то, чем сегодня должны заниматься чиновники Приморья. Такое отношение к своей работе — неприемлемо, поскольку главная и единственная задача любых госуправленцев в регионе – решать вопросы края и его жителей, уверен заместитель председателя комитета Заксобрания Приморья по экономической политике и собственности Алексей Козицкий. Согласно позиции парламентария, высказанной корр. ИА PrimaMedia, сегодня главная задача представителей исполнительной власти в регионе – искать и находить новые способы реализации необходимых инфраструктурных и социальных проектов, начав использовать наконец-то механизмы частно-государственного партнерства.

— Ситуация сегодня такова, что привычное "затыкание дыр" с помощью межбюджетных трансфертов и дотаций – больше не вариант для региона, — отметил краевой депутат. – Такое "безмятежное освоение" бюджета на протяжении многих лет, к слову, и привело нас к тому, что потенциально прибыльный регион – с учетом и крайне выгодного географического положения, и развитого здесь бизнеса – все время вынужден "ходить с протянутой рукой" для того, чтобы элементарно чинить свои дороги, строить школы или решать проблемы ЖКХ.

В качестве примера того, как "иждивенческий подход" чиновников заводит в тупик решение острых инфраструктурных проблем в крае, собеседник агентства привел обсуждение перечня работ по региональной программе капитального ремонта жилых домов, которое прошло 15 января на заседании экономического комитета ЗС ПК.

— Говорили о том, что в крае необходимо начать массово реконструировать плоские кровли домов, делать скатные крыши, мансарды, которые куда более долговечны и, что очень важно, создают дополнительные помещения в городах, эти бесценные квадратные метры — и безо всякой "точечной застройки". Хорошо, говорят нам чиновники, только денег у нас – ограниченное количество, поэтому нужно выбрать: либо продолжаем "закатывать" деньги в перестилание рубероида на плоских крышах, и тогда "ремонтируем" много домов, либо делаем скатные крыши, но тогда домов на капремонт записываем меньше, — рассказал Алексей Козицкий. – А ведь в краевом капремонте сегодня нужно делать и качественнее, и больше! И только так, потому что все остальное – это не решение проблем жилого фонда, а просто никчемное "осваивание" чиновниками денег, которые этот региональный фонд собирает с жильцов.

Как сообщил парламентарий, опыт того, как решить проблему возведения скатных кровель без того, чтобы опустошать бюджет или же сокращать количество подпадающих под капремонт домов, есть в других регионах РФ, его нужно изучить и применить в Приморье.

— Главный наш резерв – это тот самый механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), о котором любят у нас поговорить, а вот движения в этом направлении – как не было, так и нет, — отметил Козицкий. — И недавно назначенный первый заместитель главы региона Вера Щербина, как человек свежий, прямо так и сказала – ГЧП в крае не развито. И проект по оснащению жилого фонда скатными кровлями – лучший способ сдвинуть этот процесс с мертвой точки. Успешные примеры именно такого ГЧП мы сегодня видим и в Москве, и в Новосибирске, и на Алтае. Что нам мешает? Бизнес в регионе с большим интересом отнесется к софинансированию вместе в Фондом капремонта таких проектов, если будет мотивирован возможностью получить часть появившихся в результате чердачных и мансардных помещений в собственность или долгосрочную аренду на льготных условиях. И, конечно же, здесь важна и позиция жильцов МКД – как собственников общедомового имущества,

От ИА PrimaMedia напомним, что отчет краевого Фонда капремонта по итогам работы в 2018 году, который был представлен 15 января на рассмотрение депутатов экономического комитета ЗС ПК, вызвал резкую критику краевых парламентариев. Из запланированных 526 многоквартирных домов по состоянию на 9 января 2019 года было полностью отремонтировано лишь около трети – 195 домов. Всего в прошедшем году Фонд потратил 1,13 млрд рублей, тогда как собрал с жильцов МКД более 1,9 млрд. Также отметим, что на сегодняшний день что краевой Фонд капремонта, планируя работы на 2019 год во Владивостоке, вынес предложение по "ремонту крыши, в том числе — переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, замене плоской крыши на стропильную, устройству выходов на кровлю" на обсуждение жильцов всего 77 многоквартирных домов.