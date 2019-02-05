Теплоход с иностранцами на борту сняли с мели в бухте Ольга в Приморье

Официальные лица рассказали, почему судно оказалось у берега

Буксир "Бархат-1" приморского филиала ФГУП "Росморпорт" во вторник утром, 5 февраля, снял с мели в бухте Ольга в Приморье теплоход Lucky Star-8 под флагом Палау с 14 членами экипажа на борту. На борту судна находится экипаж, в который входят 5 китайцев и 9 вьетнамцев, пострадавших среди них нет. Судно пришло в Приморье из Южной Кореи, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал ТАСС начальник Морского спасательно-координационного центра Владивосток Николай Пирожков, в 11.30 с помощью буксира "Бархат-1" теплоход Lucky Star-8 сняли с мели. Загрязнения окружающей среды нет.

Отмечается, что оператор судна находится в Гонконге, судовладелец — на Тайване.

Как сообщил глава Ольгинского района Сергей Басок, по его информации, судно сорвал с якорей сильный ветер, именно поэтому оно оказалось у берега. При этом отмель, на которую попал теплоход, была песчаной, поэтому никакой опасности для корпуса она не представляла.

Теплоход Lucky Star-8 под флагом Палау (судовладелец Wisdom Marine, порт регистрации Malakal Harbor) сел на мель в районе бухты Ольга в Приморском крае в понедельник, 4 февраля. Судно было построено в 1992 году в Японии. Его длина составляет 96 метров, ширина 18 метров.