На получение партийных грантов претендуют 6 тысяч соцпроектов «первичек» «Единой России»

Приморские партийцы выразили пожелания сделать конкурс регулярным, чтобы организации могли рассчитывать на поддержку и в следующем году
Общество 13:10
Участники конкурса. Фото: пресс-служба партии ЕР

Уже 6 тысяч заявок по решению конкретных проблем людей на местах поступило от первичных отделений партии "Единая Россия" на конкурс общественно значимых проектов. Всего в этом году будет отобрано около 200 заявок. Таким образом, на один грант претендует свыше 30 проектов. В течение ближайшего месяца конкурсная комиссия определит победителей, которые получат гранты для реализации проектов. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, подводя итоги первого этапа конкурса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"Основная работа в интересах людей идет на уровне первичных партийных отделений. Поощрять и стимулировать эту работу – важная задача "Единой России", поэтому на XVIII съезде мы дали старт первому конкурсу социальных проектов для "первичек" и выделили гранты на реализацию лучших инициатив. К 1 февраля в центральный исполком партии поступило 6 тысяч заявок с предложениями по решению проблем конкретных дворов, улиц и поселков. Активность участников превысила все ожидания – получилось примерно 30 заявок на один грант", – сообщил он.

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

По словам Турчака, разброс проектов по тематике очень широк. "Здесь и строительство хоккейной коробки, и приобретение медицинского прибора для сельского ФАПа, и создание киноклуба для людей старшего возраста. Главное, что объединяет заявки, – все они основаны на реальных запросах людей и могут быть исполнены в разумные сроки", – рассказал секретарь генсовета партии.

Отметим, в Приморье количество участников конкурса превысило среднее по стране. На получение гранта в регионе претендуют 153 первичные организации. Самое активное участие проявили партийные "первички" города Арсеньева, Кировского и Черниговского районов края. От них поступило больше всего заявок. В приоритете у конкурсантов проекты, связанные с детской безопасностью и благоустройством общественных пространств.

Как рассказала секретарь первичной организации Снегуровского сельского поселения Черниговского района Приморья Ольга Антимонова, для партийцев участие в конкурсе – отличная возможность решить проблему, актуальную для села, – установить современную детскую спортивно-игровую площадку.

"Снегуровское сельское поселение объединяет четыре села. На них приходится одна школа в селе Снегуровка, куда подвозят ребят с соседних деревень. Дети – а это в основном учащиеся младших классов – в ожидании школьного автобуса проводят здесь время с воспитателем группы продлённого дня. Рядом со школой располагается хоккейная коробка, а также детская площадка, сооруженная из автомобильных покрышек. Очень надеюсь, что благодаря конкурсу у детей появится возможность гулять на территории благоустроенной, комфортной и, главное, сооруженной по всем правилам безопасности, детской площадки", — сказала Ольга Антимонова.

Секретарь первичной организации Снегуровского сельского поселения Приморья Ольга Антимонова

Секретарь первичной организации Снегуровского сельского поселения Приморья Ольга Антимонова. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Конкурс социальных проектов первичных организаций "Единой России" проводится впервые. На этапе подготовки заявок приморским участникам конкурса оказали консультационную помощь региональная экспертная группа и сопредседатель общественного совета партийного проекта "Городская среда" в Приморье Майя Шалунова. Секретари первичных организаций выразили пожелания сделать конкурс регулярным, чтобы "первички", которые не станут победителями, доработали свои проекты и могли рассчитывать на необходимую поддержку в следующем году.

Напомним, максимальная сумма гранта составит 200 тысяч рублей, победителей будут выбирать отдельно в трех категориях: первая – сельские первичные отделения, вторая – городские первичные отделения, третья – первичные отделения, действующие на территории административных центров субъектов. По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, ни одна инициатива "первичек" не должна остаться без поддержки. "Наша прямая обязанность – всячески помогать им во всех полезных делах", — сказал Турчак.

Единая Россия партия партия политическая

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