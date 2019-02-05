Тарифы на обслуживание газового оборудования должны быть едиными, считают эксперты

В настоящее время они разнятся от региона к региону

Дискуссионная площадка "Единой России" на тему "Безопасность домов с бытовым газом" выявила системные проблемы в которыми сталкиваются жильцы таких домов и обслуживающие организации, пишет "Российская газета".

Опрос, проведенный НП "ЖКХ Контроль", показал, что тарифы на обслуживание газового оборудования в жилых домах сильно разнятся в российских регионах. В качестве примера была взята типовая квартира площадью 60 кв. метров. Обслуживание газового оборудования в ней в Санкт-Петербурге обойдется в 120 рублей, в Воронежской области — в 230 рублей и около двух тысяч рублей в Крыму, Нижегородской области и Удмуртии.

Тарифы на обслуживание должны регулироваться государством, считают эксперты. В ряде регионов поставщики газа напрямую взимают с жильцов плату за обслуживание внутриквартирного оборудования. При этом, управляющие компании остаются в стороне и не считают своей обязанностью проверку его исправности. В то же время поставщикам газа не всегда хватает средств для обслуживания всего города.

В связи с последними трагедиями, связанными с использованием бытового газа, было отмечено, что государству следует обратить внимание на качество работ специализированных организаций, которые зачастую заключают договоры, а осмотры не проводят.

В состав обязательных работ должно быть включено обслуживание вентиляционных каналов — зачастую их замусоренность является причиной концентрации газа в квартирах.

Егор Тараруев