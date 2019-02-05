Отцов отправят в декретный отпуск в России

На время забот о ребенке им сохранят заработную плату
Общество 13:50
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Мужчины в России, ставшие отцами, возможно, смогут брать декретный отпуск. Соответствующий законопроект готовит депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. На время отпуска отцам предлагают сохранить заработную плату. Правда, "декрет" будет совсем коротким — всего 10 дней.

Парламентарий уже направил инициативу министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. Он пояснил в комментарии РИА Новости, что существующее законодательство слабо ориентировано на защиту прав мужчин-отцов. Этот "пробел", считает законотворец, нужно устранить.

По словам депутата, в действующем трудовом законодательстве предусмотрено всего до пяти дней отпуска в случае рождения ребенка, причем — без сохранения заработной платы.

Народный избранник попросил министра дать оценку инициативе, а также поручить проанализировать возможность ее реализации.

Анна Кольцова
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