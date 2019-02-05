Частные клиники в России смогут оказывать бесплатную медпомощь россиянам

Правительство разрешит им заключать соглашения с Минздравом
Экономика 14:05

Правительство одобрило поправки Минздрава о порядке финансирования высокотехнологичной медпомощи (ВМП), оказываемой частными медицинскими организациями, сообщается на сайте кабинета министров.

Предполагается, что такие организации, включенные в утвержденный Миздравом перечень, смогут получать субсидии на ВМП из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). При этом частные медорганизации должны будут подписать соглашение с Минздравом.

Размер субсидии будет рассчитываться на основании ассигнований на эти цели, заложенные в бюджете ФОМС.

Егор Тараруев

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