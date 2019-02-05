Жители Хабаровского края могут без комиссии оплатить капремонт в почтовых отделениях

Взносы принимает филиал Почты России и перечисляет их на счет краевого фонда капитального ремонта в ВТБ
Общество 14:35
Почта. Фото: author=ФГУП "Почта России"

Банк ВТБ, Хабаровский филиал Почты России и НО "Хабаровский краевой фонд капитального ремонта" подписали соглашение, в рамках которого жители региона получили возможность оплачивать взносы на капремонт в почтовых отделениях без комиссии, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВТБ в ДФО.

Взносы на капремонт принимает Хабаровский филиал Почты России и перечисляет их на счет "Хабаровского краевого фонда капитального ремонта" в ВТБ.

Ранее подобная услуга была доступна для жителей края в кассовых отделениях ВТБ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, для владельцев пластиковых карт – также в банкоматах, платежных терминалах банка и через ВТБ-Онлайн.

"Соглашение имеет социальную значимость, поскольку обеспечивает максимальную доступность данной услуги за счет широкой инфраструктуры Почты России. И, кроме того, сделать взносы на капремонт можно без дополнительных трат", — прокомментировал управляющий ВТБ в Хабаровском крае, вице-президент Евгений Орлов.

"Почта России в Хабаровском крае насчитывает 303 отделения почтовой связи, расположенных даже в самых удаленных населенных пунктах. Наши операторы ежегодно совершают свыше 3 миллионов операций по оплате услуг, более 2 миллионов из них – это коммунальные платежи", — отметил директор макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин.

"В партнерстве с ВТБ и Почтой России мы создали широкую сеть по приему взносов на капитальный ремонт без комиссии по всему краю. Теперь каждый житель региона сможет легко совершать такие платежи без дополнительных расходов", — добавила директор НО "Хабаровский краевой фонд капитального ремонта" Алёна Сидорова.

"Масштабы региона, наличие отдаленных территорий придает особое значение вопросу доступности оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Возможность сэкономить на комиссии также ценна для населения. Поэтому уверен, что инициатива участников соглашения будет с одобрением принята жителями края", — подчеркнул министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.

Справка: Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) – международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

По состоянию на 30 сентября 2018 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (14 068,0 млрд рублей) и средствам клиентов (9 740,1 млрд рублей).

В состав Хабаровского филиала Почты России входят 6 почтамтов, из них 2 — I категории (Хабаровский, Комсомольский-на-Амуре),1— II категории (Переяславский почтамт), 2 — III категории (Николаевский-на-Амуре, Амурский почтамты) и 1 — IV категории (Советско-Гаванский почтамт). Услуги почтовой связи предоставляют 303 стационарные отделения связи, из них 192 расположены в сельской местности. Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты края.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000 от 08.07.2015.

почта банки финансовые

Предоплаченные посылки теперь можно сдавать во всех отделениях Почты России

24 января, 14:35

Почта России и Артек объявляют новый набор почтовых комиссаров

22 января, 11:05
Алексей Козицкий – краевым чиновникам: Не осваивать деньги, а решать вопросы!
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia