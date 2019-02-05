Российские депутаты просят разнообразить школьную программу

Депутаты Госдумы выступают за обучение отцовству и материнству
Общество 5 февраля, 19:30

Заместитель председателя комитета по образованию Госдумы Борис Чернышов высказал мнение, что в российские школы необходимо ввести уроки отцовства, пишет Lenta.ru. В конце января с аналогичным предложением выступила заместитель председателя комитета по вопросам семьи Госдумы Оксана Пушкина. Она предложила ввести в учебных заведениях уроки материнства.

Борис Чернышов уверен: чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов, преподавание таких дисциплин "будет очень полезно".

Предложение Оксаны Пушкиной направлено прежде всего на сокращение числа матерей-одиночек и оставление младенцев на помойках и в беби-боксах.

— Для того чтобы в будущем избежать огромного числа матерей-одиночек, детей, оставленных, хорошо если в беби-боксах, а то и выброшенных на помойку, обществу пора признать это явление как факт. Права матери, независимо от ее возраста, защищаются и охраняются государством, — сказала она.

Парламентарии считают, что уроки должны включать в себя беседы с врачами и психологами на темы проблем со здоровьем и психологической подготовленности к семейной жизни.

В ноябре 2018 года ВЦИОМ сообщал, что 60% россиян поддерживают введение в российских школах уроков полового воспитания. Против высказалось только 12% респондентов, около 15% "скорее не поддерживают".

Россияне лучшими способами узнать о половом воспитании называют беседы с родителями – 47%, не отстают по степени доверия консультации у врачей – 37%.

Большинство опрошенных выступает за то, что рассказывать школьникам о половой жизни необходимо в средних классах – с 5-го по 9-й (63%). 24% респондентов считают, что эту информацию стоит преподавать только в старших классах.

Саша Бусова

школа семья дети

Будущие лингвисты побывали в гостях у ИА PrimaMedia

4 февраля, 17:30

Тренеры по ММА помогут внедрить новый формат «физкультуры» в школы Приморья

3 февраля, 10:55

В первый класс онлайн: ночные дежурства у школ Владивостока оказались бессмысленными

1 февраля, 10:50
Алексей Козицкий – краевым чиновникам: Не осваивать деньги, а решать вопросы!
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia