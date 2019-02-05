Российские депутаты просят разнообразить школьную программу

Депутаты Госдумы выступают за обучение отцовству и материнству

Заместитель председателя комитета по образованию Госдумы Борис Чернышов высказал мнение, что в российские школы необходимо ввести уроки отцовства, пишет Lenta.ru. В конце января с аналогичным предложением выступила заместитель председателя комитета по вопросам семьи Госдумы Оксана Пушкина. Она предложила ввести в учебных заведениях уроки материнства.

Борис Чернышов уверен: чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов, преподавание таких дисциплин "будет очень полезно".

Предложение Оксаны Пушкиной направлено прежде всего на сокращение числа матерей-одиночек и оставление младенцев на помойках и в беби-боксах.

— Для того чтобы в будущем избежать огромного числа матерей-одиночек, детей, оставленных, хорошо если в беби-боксах, а то и выброшенных на помойку, обществу пора признать это явление как факт. Права матери, независимо от ее возраста, защищаются и охраняются государством, — сказала она.

Парламентарии считают, что уроки должны включать в себя беседы с врачами и психологами на темы проблем со здоровьем и психологической подготовленности к семейной жизни.

В ноябре 2018 года ВЦИОМ сообщал, что 60% россиян поддерживают введение в российских школах уроков полового воспитания. Против высказалось только 12% респондентов, около 15% "скорее не поддерживают".

Россияне лучшими способами узнать о половом воспитании называют беседы с родителями – 47%, не отстают по степени доверия консультации у врачей – 37%.

Большинство опрошенных выступает за то, что рассказывать школьникам о половой жизни необходимо в средних классах – с 5-го по 9-й (63%). 24% респондентов считают, что эту информацию стоит преподавать только в старших классах.

Саша Бусова