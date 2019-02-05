Каждый четвертый ребёнок в зоне риска: эксперты назвали число жертв издевательств в школах

Количество таких детей в пять раз больше, чем думают взрослые
Общество 5 февраля, 20:05

Почти каждый четвертый школьник в России страдает от издевательств со стороны сверстников (27,5%). При этом, как пишет Lenta.ru, количество детей, которые подвержены травле, в пять раз больше, чем думают взрослые.

Такая ситуация, по мнению ученых из Высшей школы экономики, сложилась из-за того, что ученики в российских школах скрывают свои проблемы от учителей и родителей. Специалисты отмечают, что в целом по миру от издевательств в школе страдает около трети детей (35%).

Чтобы сделать такие выводы, специалисты изучили более 80 отечественных и иностранных исследований по теме буллинга (травля — прим.ред.).

Чаще всего травле подвергаются ребята из семей, где родители не нашли взаимопонимания в методике воспитания детей. Также предрасположенность к тому, что ребенок будет сносить издевки в школе, вырастает из излишней критики и отсутствия эмоциональной поддержки дома.

Исследование показало, что пример родителей в школьные годы также является заразительным – если отец травил одноклассников, то и сын с большей вероятностью станет агрессором.

Кандидат психологических наук, сотрудник Дальневосточного федерального университета Ольга Калиниченко считает, что учителя обычно хорошо понимают, кто является агрессором, а кто жертвой. Нередки ситуации, когда предположения педагогов и признания учеников в издевательских действиях совпадают, а это значит, считает Ольга Калиниченко, что часть "детей проявляет агрессию открыто, не скрываясь". Также специалист отмечает, что учителя обычно занижают число предполагаемых жертв буллинга.

В 2017 году ВЦИОМ проводил исследование на тему – нужен ли в школах психолог. Тогда за необходимость введения в учреждениях среднего образования должностей психологов высказалось 85% респондентов. Опрошенные считают, что при ответственном подходе психолога к своей работе в школе можно избежать многих трагедий, наладить взаимопонимание между учащимися и взрослыми.

Саша Бусова

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