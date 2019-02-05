Стала известна самая популярная модель автомобилей LADA

Только в январе это изделие АвтоВАЗа приобрели свыше 7 тысяч россиян

Автомобили семейства LADA. Фото: Скриншот с сайта lada.ru

Самой популярной моделью марки LADA по итогам прошедшего месяца стала LADA Granta. В России обладателями этого авто стали более 7 тысяч человек. Модель стала и лидером по росту продаж.

По сравнению с январем прошлого года LADA Granta улучшила свой результат на 43,6%, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

На втором месте – LADA Vesta с результатом 7 078 автомобилей, что на 5,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России в 2018 году. За 12 месяцев "Веста" разошлась тиражом в 108 364 экземпляра, что на 31 073 больше, чем годом ранее, сообщает компания.

Положительную динамику показало и семейство LADA Largus: в январе 2019 года продано 2,3 тысячи пассажирских универсалов. Всего за первый месяц 2019 года на российском рынке было реализовано более 21 тысячи автомобилей LADA.

Напомним, что в начале 2019 года АвтоВАЗ вывел на рынок новую модель LADA Vesta Sport. До 2026 года компания намерена выпустить восемь новых автомобилей.

Жанна Оболенская