Mail.Ru Group выпустила новый браузер Atom

Разработчики подчеркивают безопасность и приватность программного продукта
Общество 5 февраля, 20:50
За компьютером. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Компания Mail.Ru Group выпустила новый браузер Atom. Разработчики подчеркивают безопасность и приватность программного продукта.

В частности, в браузере есть специальная панель, где пользователь может оперативно проверить, какие разрешения выданы тому или иному ресурсу, а также поменять эти настройки для определенного сайта или интернета в целом.

Например, можно запретить получение доступа к камере и микрофону, а также запись "кук" третьих сторон (в частности, рекламистов). Буквально одним кликом пользователь может блокировать навязчивую рекламу и предложения подписаться на уведомления от сайтов.

Отдельный акцент разработчики сделали на приватности браузера. Вкладку в режиме инкогнито можно открыть одним кликом в основном окне браузера. Это позволит сравнить цены на авиабилеты или гостиницы.

Безопасный браузер должен быть безупречным с точки зрения отсутствия в нем опасных уязвимостей, считают разработчики. Для проверки безопасности браузера Mail.Ru Group вводит проект поиска таких недостатков. Награда за нахождение серьезной недоработки, которая может нанести ущерб пользователям, составляет 1 млн рублей.

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