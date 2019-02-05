Уменьшение комиссий за оплату картами может не привести к снижению цен - эксперт

Снижение такой комиссии в России допустили в Центробанке
Экономика 5 февраля, 21:25
Кассовое оборудование. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В отношении социально значимых товаров и услуг возможно снижение комиссий за эквайринг (обслуживание карточных платежей в магазинах). Такую возможность допускает Центробанк России, но отмечает, что подходить к этому вопросу стоит взвешенно.

Дело в том, что доход от таких комиссий банки направляют на развитие программ лояльности и расширение платежной инфраструктуры (сеть банкоматов и терминалов), что в целом способствует росту безналичных операций",— сообщили "РИА Новости" в пресс-службе ЦБ.

В 2016 году ретейлеры вступили в борьбу за ограничение комиссий на эквайринг по аналогии с иностранным опытом — Евросоюза и США. Предложение об ограничении комиссий не нашло поддержки ФАС, ЦБ, Минфина и Минпромторга, пишут "Известия".

В банках уверены, что потенциал снижения этих комиссий исчерпан. Сейчас они могут составлять до 5% от суммы операции. Но даже если их уменьшат, это еще не означает, что товары подешевеют, полагают эксперты.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) идею назвали конструктивной и отметили, что изначально она принадлежит Национальной системе платежных карт (НСПК, выпускает карты "Мир"). В компании также сообщили, что предложили снизить интерчейндж (платеж, который банк-эквайер перечисляет выпустившему пластик) для банков в социальной сфере (аптеки, образование и тому подобное), в области транспортных услуг (поездки в общественном транспорте городского и пригородного сообщения), а также при крупных покупках (например, недвижимости или автотранспорта).

СПРАВКА: Для покупателя пользование системой эквайринга бесплатное. Расходы целиком ложатся на продавца. Между торговой точкой и банком заключается договор. По этому договору кредитная организация (эквайер) предоставляет фирме в аренду или продает в собственность оборудование, а также пакет услуг. При оплате клиентом товаров или услуг картой банк-эквайер переводит деньги торговой точке, где осуществлялась продажа, за 1-3 дня. А вот продавец платит за нее комиссию. За каждую транзакцию эквайер берет в среднем 2-3% от стоимости покупки.

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