Mercedes-Benz отзывает семь тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Отзыву подлежат машины, проданные в России в 2017-18 годах

Мерседес. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Компания Mercedes-Benz отзывает в России для ремонта 7011 автомобилей C— и GLC-классов. Причина – нахождение в этих автомашинах проблем с подушками безопасности.

Отзыву подлежат машины, проданные официальными дилерами немецкого автоконцерна в России в 2017-18 годах. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Автопроизводитель обнаружил, что статус подушки безопасности переднего пассажира, отображаемый на центральной консоли, может быть определен некорректно. Компания уведомит владельцев таких машин о необходимости привезти автомобиль в ближайший сервисный центр для проведения ремонтных работ. Неполадки будут устранены совершенно бесплатно, подчеркивает руководство концерна.

Владельцев автомобилей проинформируют о процедуре и месте ремонта письменно или по телефону. Также на машинах обновят программное обеспечение.

Герман Штакеншнейдер