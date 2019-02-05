Роспотребнадзор: в школах и больницах должен быть особый хлеб

В состав продукта должны входить витамины и минералы
Общество 5 февраля, 21:55
Хлеб. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Только обогащенный витаминами и минералами хлеб должны закупать больницы и школы, считают в Роспотребнадзоре. Соответствующий законопроект в ведомстве уже подготовили.

Продукт, обогащенный необходимыми минералами и витаминами, должен появиться в социальных учреждениях, к которым относятся госпитали, поликлиники, санатории, детские сады, школы и ряд других заведений, сообщает РБК.

Эти требования соответствуют и основам госполитики в области здорового питания. До 2020 года доля обогащенных минеральными веществами и витаминами хлебобулочных изделий должна составлять 50% от общего объема выпуска хлеба.

Сейчас такого хлеба на прилавках магазинов не более 2%, при этом государственные медучреждения и образовательные организации их практически не закупают, отмечают в ведомстве.

К тому же хлеб — тот продукт, который россияне потребляют в большом количестве. В среднем 117 кг хлебных продуктов приходится в России на человека. "Потребление витаминизированного хлеба могло бы улучшить пищевую ценность рациона", — считают эксперты.

Поддерживает предложение ведомства и президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон. Он считает, что у пекарей есть все технологические возможности и выпускать больше такого хлеба и "им выгодно" — главное, чтобы были "заказ со стороны государства" и изменения в законодательстве.

Эксперт также отметил, что не стоит опасаться за повышение стоимости особенного хлеба. В себестоимости витаминные и минеральные добавки — это "десятые доли процента" от общего объема ингредиентов.

Вероника Преображенская

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