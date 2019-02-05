Влюбленные россияне рассказали, как проведут День святого Валентина

Несмотря на будний день, романтические пары готовы уехать на праздник

70% респондентов одобрили идею провести День святого Валентина вместе со своим любимым человеком, пишет РИА Новости.

Опрос провел Ozon.travel (16+) с целью выяснить — сколько россиян готовы отправиться в путешествие в самый романтичный праздник года. Оказалось, что 47% опрошенных россиян, несмотря на будний день (14 февраля в этом году приходится на четверг), хотели бы уехать на "праздник влюбленных".

В пределах России большинство опрошенных выбрали Сочи – туда намерены отправиться 10% путешественников. 7% поедут в северную столицу за романтикой петербургских каналов. Среди зарубежных направлений россияне выбирают Италию (12%), Армению (10%) и Германию.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который ведомство проводило в октябре 2018 года, только 27% россиян празднуют День святого Валентина. Причем мужчины чаще женщин высказывались за этот праздник (30% — мужчины, 24% — женщины). И более 50% молодежи активно отмечают День всех влюбленных, когда как среди граждан в возрасте 45 лет и старше только 19%.

Также ВЦИОМ отметил, что День святого Валентина популярнее у жителей сел, чем у столичных обитателей (31% против 23%).

В целом, по данным ВЦИОМ, популярность этого праздника в России снижается из года в год. Так в 2005 году День всех влюбленных отмечали 51% россиян, в 2014 году этот показатель снизился до 42%, последний опрос (2018 года) показал значение в 27%.

Саша Бусова