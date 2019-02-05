В России стало меньше автодилеров

Наибольшие потери понесли «АвтоВАЗ» и «УАЗ»

Автомобили. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

В России стало меньше дилерских центров по продаже и обслуживанию машин. Наибольшие потери понесли российские автопроизводители "АвтоВАЗ" и "УАЗ", суммарно потерявшие 46 дилерских центров.

В январе 2019 года в России было 3450 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей. Это на 40 центров меньше, чем в январе 2018 года, когда в стране насчитывалось 3490 автодилеров.

Такие данные привело аналитическое агентство "Автостат". Эксперты отметили, что уменьшение количества дилеров произошло из-за того, что было расторгнуто 458 контрактов, а заключено только 418.

За год наибольшее количество дилеров потеряли "АвтоВАЗ" (-26) и "УАЗ" (-20). Также дилерская сеть сократилась у китайской компании Lifan (-12). У Ford их теперь на 6 меньше.

Герман Штакеншнейдер