Сумки, портфели, рюкзаки берите в салон самолета - "Победа" разрешила

После решения Верховного Суда лоукостер изменил правила провоза ручной клади
Общество 5 февраля, 22:50
Самолет. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Верховный суд России поставил точку в споре о количестве ручной клади, которую можно брать в салон самолета, между лоукостером "Победа" и Минтрансом. Теперь пассажиры смогут сами выбирать, какими правилами им пользоваться.

Как пояснил глава компании Андрей Калмыков, можно, как раньше, брать в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных перевозчиком габаритов 36х30х27 см, или взять в салон одно место ручной клади весом до 10 кг плюс перечень вещей из Федеральных авиационных правил (ФАП).

Это правило начнет действовать на рейсах лоукостера с 18 февраля, сообщает РБК. Габариты ручной клади не должны превышать 36х30х4 см. Помимо этого, на борт разрешается проносить дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23 см, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку, костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску. Разрешены товары из Duty Free параметрами не более 10х10х5 см.
Когда в ноябре 2017 года вступили в силу поправки в правила провоза багажа в самолетах, "Победа" сочла эти нормы противоречащими положениям Воздушного кодекса. Перевозчик утверждал, что габариты вещей должны зависеть от типа конкретного самолета. Спустя еще полгода компания обратилась в Верховный суд с требованием признать незаконными нововведения Минтранса. Однако суд встал на сторону ведомства и отклонил жалобу "Победы".

Жанна Оболенская

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