Учеников протестируют на способность применять школьные знания

Министерство просвещения РФ запускает для этого специальный мониторинг
Общество 5 февраля, 23:05
Школа. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Российских учеников протестируют на способность применять школьные знания. Министерство просвещения РФ запускает для этого специальный мониторинг.

Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева. Она отметила, что мониторинг функциональной грамотности призван проверить, как обучающиеся могут использовать на практике полученные в школе навыки и знания.

Сейчас эксперты министерства разрабатывают концепцию оценки функциональной грамотности для учеников 5-9-х классов по шести составляющим: математической, читательской, естественнонаучной и финансовой грамотности, глобальным компетенциям, креативному и критическому мышлению.

Герман Штакеншнейдер

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