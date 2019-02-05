Ночной кошмар юзера: чего боятся россияне в сети

«Лаборатория Касперского» узнала страхи интернет-пользователей

Компания "Лаборатория Касперского" провела исследование и выяснила, что российские интернет-пользователи больше всего боятся взлома своих аккаунтов и утечки паролей.

О страхе, что кто-то сможет войти в аккаунт без ведома владельца, заявило 65% респондентов. 62% рассказали о боязни вредоносного программного обеспечения. То, что стороннее ПО перехватит пароли в зараженном устройстве, пугает юзеров больше, чем любые другие гипотетические киберугрозы, отметили в "Лаборатории Касперского", пишет РИА Новости.

В 2018 году со взломом своих аккаунтов столкнулось 12% российских интернет-пользователей. Попытки взлома заметили еще 13% пользователей сети.

Антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов уточняет, что надежный пароль будет способствовать защите учетных записей, в таком случае он должен состоять минимум из 12 символов (буквы разного регистра, цифры, спецсимволы). Кроме этого, не стоит переходить по сомнительным ссылкам в почтовых ящиках, мессенджерах и социальных сетях; следует обновлять программы и операционную систему; не пренебрегать резервным копированием.

В 2014 году компания "Лаборатория Касперского" и В2В International по результатам совместного исследования утверждали, что 52% юзеров были убеждены, что за ними ведется слежка через веб-камеры. 26% из них даже заклеивали встроенные видео— и фотофиксаторы на компьютерах и ноутбуках. 5% также заклеивали и камеры в телефонах.

Саша Бусова