Ростислав Гольдштейн: Экономика России показала значительный рост за последние 6 лет

Такого роста экономики не было с 2012 год

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Российская экономика в 2018 году выросла на 2,3%. Такие данные опубликовал Росстат. Эксперты отмечают, что Минэкономразвития и ЦБ ждали гораздо более скромных результатов, сообщает ИА PrimaMedia.

Такого роста экономики не было с 2012 года. Тогда ВВП вырос на 3,7%, после рост начал замедляться. В 2013 году экономика росла на 1,8%, в 2014 году — уже только на 0,7%. В 2015 году ВВП упал на 2,5%, в 2016 и 2017 годах увеличился на 0,3 и 1,6% соответственно.

По информации Росстата, самые мощные темпы роста в 2018 году показали финансовая и страховая деятельность (6,3%) и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (6,1%). Строительство, по данным Росстата, выросло на 4,7%, сектор добычи полезных ископаемых — на 3,8%.

— Российская экономика показала значительный рост за последние шесть лет, и важно сохранить эту динамику в последующие годы. Импульсом к ускорению должны послужить национальные проекты, реализация которых началась уже с этого года. Ключевые отрасли, как и в прошлом году, будут получать помощь от государства, принят ряд программ, касающихся улучшения делового климата, упрощения ведения предпринимательской деятельности, серьезные финансовые вложения запланированы в крупнейшие инфраструктурные проекты, что в свою очередь скажется на притоке инвестиций. Задача, поставленная Президентом перед Правительством – войти в пятерку крупнейших экономик мира — подразумевает ежегодный экономический рост ускоренными темпами, и сегодня для этого создаются необходимые условия, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.