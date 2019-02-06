В России приступили к созданию новейшей крылатой ракеты «невидимки»

Преимуществом комплекса будет служить малая заметность для противника
Общество 01:30

Благодаря новому комплексу с высокоточной крылатой ракетой, над которым в России уже трудятся специалисты, армия сможет повысить уровень эффективности поставленных задач на 20%. Об этом заявили в Минобороны.

Эксперты в данный момент работают над высокоточным ракетным комплексом тактического звена (ВТРК) с крылатой ракетой, пишет ТАСС.

Управлять ракетами военнослужащие смогут с командно-штабных машин. А беспилотник в свою очередь сможет обнаруживать противника и цель.

О более точных характеристиках нового комплекса пока не сообщается. Как и о датах, когда техника поступит на вооружение российской армии.

Известно пока лишь то, что ракетный комплекс позволит в кратчайшее время подготовки обеспечить бойцов огневыми ударами.

Эксперты отмечают, что комплекс будет разработан так, что для противника он останется незамеченным. Кроме этого, ракетами предполагается управлять дистанционно. Что является большим преимуществом.

Ранее сообщалось о создании противотанковых ракетных комплексов для вооружения российской армии.

Карина Красилова

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