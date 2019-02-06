Кому пришлось раскошелиться на ОСАГО - подведены первые итоги реформы

"Средний чек" изменился после 9 января
Экономика 07:45
Тематическое изображение. Фото: Валентина Шамеева

Стало известно, как изменилась цена полиса ОСАГО в результате реформы. В целом "средний чек" снизился — причем, для мотоциклистов полис подешевел более чем вдвое. А наибольшее удорожание отмечено для автобусов.

В центробанке сообщили, что средняя стоимость "автогражданки" после изменения ставок 9 января снизилась на 1,6%. Такие данные регулятор привел со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА). По статистике самого союза, "продление" старых полисов за первые недели начала реформы обошлось водителям, в среднем, на 3,5% дешевле, чем год назад, пишет "Коммерсант".

По данным РСА, физлица выиграли 1,72% в среднем, юрлица — 11,13%, владельцы тракторов почувствовали экономию в 8,17%, грузовых автомобилей — в 9,03%. Для мотоциклов и мотороллеров цена полиса упала на 57,65%. Полис для автобусов регулярных перевозок, наоборот, подорожал больше всего — на 11,49%, трамваев (на 6,46%). По такси ожидалось серьезное повышение цены, но пока она выросла только на 1,46%.

По данным ЦБ, за 22 дня было продано около 5,3% от годового объема. Эта цифра, считают в Центробанке, является "уже достаточно репрезентативным объемом", позволяющим подвести первые итоги по "среднему чеку" после старта реформы ОСАГО.

Анна Кольцова

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