МФЦ могут начать собирать слепки голосов и лиц россиян

Эксперты опасаются, что личные данные граждан попадут в "лапы" злоумышленников
Общество 08:35
Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников

В МФЦ "Мои документы" могут начать собирать биометрию россиян. Идею поддерживают крупные банки, многие из которых уже начали просить слепки голосов и лиц своих клиентов — ввод новой системы обходится кредитным организациям слишком дорого. Кроме того, эксперты считают, что государственной организации граждане доверятся охотнее. Вместе с тем, говорят они, проблема защиты информации встанет более чем остро.

Банки начали сбор биометрии россиян с 1 июля 2018 года. Слепок голоса или "портрет" в дальнейшем предполагается использовать для удаленной идентификации клиента и предоставления услуг. Например — открытия вклада или выдачи кредита. Между тем, у населения пока нет четкого понимания, чем им может быть полезна биометрия. По идее, банки должны передавать биометрические данные в Единую биометрическую систему. Однако, ряд крупных банков разрабатывает свои собственные системы сбора данных и не спешит активно передавать информацию о клиентах в ЕБС, чтобы избежать дополнительной конкуренции, отмечают эксперты.

Участники рынка считают, что популяризовать услугу можно в том случае, если собирать биометрию в МФЦ. Госструктуре граждане доверяют больше, чем коммерческим банкам. По данным на сайте правительства, в 2018 году в России было 2777 МФЦ и 10 558 небольших офисов в малонаселённых пунктах.

В то же время, отмечают специалисты, одной из проблем может стать информационная безопасность. Многие помнят историю, когда личные данные россиян были доступны на компьютерах общего пользования в МФЦ. Требования к качеству и защите информации для центров госуслуг и банков должны стать идентичными, отмечают участники рынка. Массовой эта услуга может стать только в том случае, если будет гарантировано, что данные не попадут в руки мошенникам, резюмируют эксперты.

Отмечается, что оборудование всех МФЦ в стране системами для сбора биометрии обойдется бюджету в несколько десятков миллиардов рублей.

Анна Кольцова

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