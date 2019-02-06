Эксперты предрекли падение продаж легковых авто в 2019 году

Жители мегаполисов стремятся избавиться от второй машины в семье
Экономика 08:40

Бум продаж легковых автомобилей случился в России в 2018 году. Эксперты считают, что не стоит ожидать его повторения в году нынешнем, пишет "Российская газета".

Прошлогоднее увеличение продаж (+12%) было вызвано кратковременными выравниванием экономической ситуации и укреплением курса рубля. В 2019 году машин будут покупать меньше. Причина этого, прежде всего, в росте цен на автомобили. Некоторые модели Nissan, Infinity, Fiat и других марок уже подорожали.

Эксперты считают, что владение личным автомобилем в Москве становится чрезмерно дорогим. Жители столицы пока не отказываются от владения одним автомобилем, но от второго авто в семье стремятся избавиться — содержание двух "коней" сильно бьет по кошельку. Тенденцию сокращения числа личных машин подтверждает и динамика количества обучающихся на права — за последнее четыре года их стало меньше вдвое.

Мировой тренд также показывает, что жители мегаполисов все чаще выбирают каршеринг, такси и общественный транспорт.

Аналитики авторынка полагают, что отказ от второго "семейного" автомобиля повысит продажи более вместительных машин — кроссоверов и других универсальных моделей с повышенным объемом и потребительскими характеристиками. По итогам 2018 года в топ-10 автопродаж попали Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail и Qashqai.

К тому же, средний срок владения автомобилем увеличился на полтора года. До 2014 года жители столицы меняли автомобиль раз в 2,5-3 года, теперь — раз в 3,5-4,5 года.

Продажи седанов класса B+ в ценовом диапазоне от 600 тысяч рублей до 1,1 млн вряд ли упадут сильно. Их охотно покупают сервисы каршеринга и такси. После недолгого использования такие машины продают в провинцию.

Егор Тараруев

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