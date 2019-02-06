Жителей регионов могут лишить междугородних перевозок

Тысячи маршрутов в стране попадают под запрет

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Жителей регионов России могут оставить без междугородних автобусных перевозок. Тысячи маршрутов в стране стали нелегальными и попадают под закрытие из-за бюрократии.

В России назревает кризис в отрасли межрегиональных автобусных перевозок.Перевозчики столкнулись с проблемой: многие не могут получить свидетельства и маршрутные карты в ФБУ "Росавтотранс". Это связано с тем, что ФБУ выдает документы только на маршруты с остановками, включенными в реестр Митранса. Если в маршруте движения междугороднего автобуса есть хотя бы одна остановка, не внесенная в федеральный перечень министерства транспорта весь маршрут может быть запрещен.

В итоге, жителям многих городов и населенных пунктов приходится ездить в другие регионы с пересадками, потому что остановка в их населенном пункте не включена в реестр. Если же перевозчик идет навстречу пассажирам и организует остановку в месте "по требованию" — он становится нелегалом и может быть оштрафован на 300 тысяч рублей. Как пояснили "Известиям" в Минтрансе, за наполнение реестра отвечают регионы, которые "тянут" с их составлением — ведомство неоднократно просило ускорить работу.

По данным Ространснадзора, на февраль 2019 года федеральный реестр включал 3925 маршрутов, из них оформлены свидетельства и карты только на 2053. Легальных перевозчиков насчитывается около 1400, тогда как, к примеру, в 2015 году их было 2400.

По словам участников рынка, из бизнеса уходят те, кто работал годами. На маршруты становятся нелегалы, которые не следят за техсостоянием автобусов и нарушают все возможные нормы безопасности.

В итоге, как следует из письма Объединения автопассажирских перевозчиков в Минтранс, из-за отсутствия документов тысячи автобусов на межрегиональных маршрутах могут приостановить работу.

Ольга Толмачева