Каждый пятый россиянин уверен, что "мусорная реформа" затеяна для увеличения тарифов

Об ухудшении экологической ситуации заявил каждый третий житель России
Общество 09:35

Опрос ВЦИОМ на тему экологии выявил, что за последние пять лет россияне чаще говорят об ухудшении (31%), чем об улучшении ситуации (23%). Между тем число эко-пессимистов значительно снизилось по сравнению с 2010 годом — тогда их насчитывалось 43%, пишет РБК.

Ответственность лежит на местных (30%) и региональных (23%) властях, считают граждане. Самих себя винит 21% опрошенных. Примечательно, что виновниками ухудшения экологии назвали промышленные предприятия лишь 3%, столько же респондентов возложили ответственность на общественные организации. Профильным ведомствам и службам (Минприроды, экополиции, МЧС и др), а также федеральной власти достались 7% негатива.

Самыми главными экологическими проблемами жители России считают загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением (по 6%). Зато каждый пятый россиянин (21%) считает что больших экологических проблем в настоящее время нет.

Судя по данным опроса, суть "мусорной реформы" не была "донесена" до населения. 74% лишь "что-то слышали", лишь 23% хорошо осведомлены. По разному сложились мнения о цели реформы — 27% респондентов считают, что она заключается в развитии систем сортировки мусора, повышении тарифов (19%) и создании "Единого регионального оператора" (7%). Более половины опрошенных (58%) считают нормальной ситуацию с утилизацией ТБО, 28% с ними не согласны.

Напомним, что новая система утилизации отходов не была введена в России в полной мере. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе "мусорная реформа" была отложена до 1 января 2022 года.

Опрос ФОМ, сделанный месяцем ранее, зафиксировал, что половина россиян (49%) стараются что-то делать для защиты окружающей среды. Для большинства из них (56%) это сводится к соблюдению чистоты на природе и уборке мусора за собой.

Егор Тараруев

экология мусор, свалка бытовые отходы

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