Каждый пятый россиянин уверен, что "мусорная реформа" затеяна для увеличения тарифов

Об ухудшении экологической ситуации заявил каждый третий житель России

Опрос ВЦИОМ на тему экологии выявил, что за последние пять лет россияне чаще говорят об ухудшении (31%), чем об улучшении ситуации (23%). Между тем число эко-пессимистов значительно снизилось по сравнению с 2010 годом — тогда их насчитывалось 43%, пишет РБК.

Ответственность лежит на местных (30%) и региональных (23%) властях, считают граждане. Самих себя винит 21% опрошенных. Примечательно, что виновниками ухудшения экологии назвали промышленные предприятия лишь 3%, столько же респондентов возложили ответственность на общественные организации. Профильным ведомствам и службам (Минприроды, экополиции, МЧС и др), а также федеральной власти достались 7% негатива.

Самыми главными экологическими проблемами жители России считают загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением (по 6%). Зато каждый пятый россиянин (21%) считает что больших экологических проблем в настоящее время нет.

Судя по данным опроса, суть "мусорной реформы" не была "донесена" до населения. 74% лишь "что-то слышали", лишь 23% хорошо осведомлены. По разному сложились мнения о цели реформы — 27% респондентов считают, что она заключается в развитии систем сортировки мусора, повышении тарифов (19%) и создании "Единого регионального оператора" (7%). Более половины опрошенных (58%) считают нормальной ситуацию с утилизацией ТБО, 28% с ними не согласны.

Напомним, что новая система утилизации отходов не была введена в России в полной мере. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе "мусорная реформа" была отложена до 1 января 2022 года.

Опрос ФОМ, сделанный месяцем ранее, зафиксировал, что половина россиян (49%) стараются что-то делать для защиты окружающей среды. Для большинства из них (56%) это сводится к соблюдению чистоты на природе и уборке мусора за собой.

Егор Тараруев