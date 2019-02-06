Подводные испытания подтвердили неограниченную дальность применения "Посейдона"

Беспилотник сможет самостоятельно обходить любые системы защиты вероятного противника, что делает его практически неуязвимым
Политика 10:40

Ядерная энергетическая установка беспилотника "Посейдон" прошла подводные испытания. Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал ТАСС, что ранее заявленные характеристики установки были подтверждены.

"Посейдон" имеет неограниченную дальность применения и скорость хода более 200 км/ч, сообщил источник. Глубина хода аппарата будет превышать один км. Беспилотник сможет самостоятельно обходить любые системы защиты вероятного противника, что делает его практически неуязвимым.

Многоцелевая система "Посейдон" будет включать в себя атомную подлодку спецназначения с необитаемыми аппаратами на борту. Каждый аппарат, по словам собеседника агентства, "предназначен не только для стратегических задач, но и для поражения, например, авианосных группировок противника". Беспилотник может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами.

Егор Тараруев
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