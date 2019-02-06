"Никакого импорта": ФАС сделала заявление по смартфонам и ноутбукам

Антимонопольная служба выбрала жесткий вариант регулирования рынка
Экономика 10:50
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сделала заявление по смартфонам и ноутбукам — в ведомстве было принято решение остановиться на жестком варианте регулирования рынка. В гаджеты, по решению ФАС, должен быть предустановлен отечественный софт. Иностранные компании уже выразили обеспокоенность в связи с инициативой.

ФАС подготовила и направила в Минкомсвязь проект поправок к законам "О связи" и "Об информации". Документ предлагает обязать производителей смартфонов и ноутбуков устанавливать на устройства российское программное обеспечение и обеспечить возможно удаления иностранных приложений, не влияющих на функционал.

Полный перечень устройств и типов ПО установит правительство. Что касается приложений, ранее сообщалось, что речь идет о браузере, антивирусе, мессенджере и т.д.

Предустановка приложений станет обязательным условием для выхода устройств в обращение на российском рынке, поясняют эксперты.

Как стало известно "Коммерсанту", законопроектом, в частности, обеспокоена компания Apple, которая уже направила в ФАС соответствующий отзыв и ждет обратной связи. Отмечается, что именно на Apple инициатива может отразиться наиболее ощутимо, поскольку компания имеет закрытую операционную платформу, где отсутствуют определенные категории приложений, но установлены другие — "фирменные". В итоге доля "яблочных" устройств на российском рынке может снизиться.

Анна Кольцова

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