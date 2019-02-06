Бесплатно в платный детский сад: в правительстве нашли дополнительные места в яслях

Программа развития частных детских садов будет профинансирована из федерального бюджета

Министр труда Максим Топилин, выступая в Совете Федерации, заявил, что к 2021 году все дети от полутора до трех лет будут обеспечены местами в яслях, пишет "Коммерсантъ".

В настоящее время разрабатывается программа развития частных детских садов, которая начнет действовать с 2020 года. Она будет финансироваться из федерального бюджета и должна полностью решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях, сообщает ТАСС.

"Этот год взят на подготовку такого проекта, потому что не везде же сможем построить садик в отдаленной местности, это будут такие специальные мини-группы. Мы должны будем подготовиться, чтобы эту задачу решить", — сказал министр.

В рамках программы будет создано 255 тысяч дополнительных мест в яслях. Средства на это уже заложены в федеральном и региональных бюджетах.

Женщинам, находящимся в декретном отпуске, будет предоставлена возможность пройти программу повышения квалификации и получить работу.

Егор Тараруев