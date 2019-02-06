Бесплатно в платный детский сад: в правительстве нашли дополнительные места в яслях

Программа развития частных детских садов будет профинансирована из федерального бюджета
Общество 11:10

Министр труда Максим Топилин, выступая в Совете Федерации, заявил, что к 2021 году все дети от полутора до трех лет будут обеспечены местами в яслях, пишет "Коммерсантъ".

В настоящее время разрабатывается программа развития частных детских садов, которая начнет действовать с 2020 года. Она будет финансироваться из федерального бюджета и должна полностью решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях, сообщает ТАСС.

"Этот год взят на подготовку такого проекта, потому что не везде же сможем построить садик в отдаленной местности, это будут такие специальные мини-группы. Мы должны будем подготовиться, чтобы эту задачу решить", — сказал министр.

В рамках программы будет создано 255 тысяч дополнительных мест в яслях. Средства на это уже заложены в федеральном и региональных бюджетах.

Женщинам, находящимся в декретном отпуске, будет предоставлена возможность пройти программу повышения квалификации и получить работу.

Егор Тараруев

детский сад дети Декрет, декретный отпуск

Сергей Носов: В Магадане земли много, а строить негде

5 февраля, 20:55

Юрий Гришан: Нас выбили из графика чрезвычайные обстоятельства прошлого года

30 января, 14:30

Воспитателя детсада "Золотой ключик" в Оле привлекли к дисциплинарной ответственности

25 января, 09:05
Хабаровская компания «Дальстрой Интернешнл» должна приморскому застройщику 35 млн рублей
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia