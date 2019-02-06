Сбербанк запускает чат-бот на основе искусственного интеллекта в системе Sberbank Markets

На первой стадии интеграции основной задачей помощника станут консультации клиентов по часто задаваемым вопросам

Сбербанк сообщает об интеграции и начале публичного тестирования чат-бота (16+) в интерфейсе онлайн-поддержки системы электронной торговли Sberbank Markets (16+). На первой стадии интеграции основной задачей чат-бота станут консультации клиентов по часто задаваемым вопросам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Сбербанка.

В дальнейшем функции чат-бота будут расширены: он сможет уведомлять пользователей о ходе торгов и процессе расчетов, а также в перспективе позволит заключать сделки по разным классам активов с клиентами банка непосредственно в формате переговоров в чате.

Чат-бот функционирует на базе разработанной Сбербанком NLP-платформы (Natural Language Processing), которая умеет обрабатывать естественный язык и вести диалог с клиентом. К NLP-платформе подключен модуль чата в торговом терминале. Для работы с чат-ботом пользователю Sberbank Markets достаточно отправить вопрос в окне сообщений торгового терминала. При этом пользователю не нужно отдельно адаптировать команды для работы с чат-ботом: система интерпретирует фразу и предоставит оптимальный ответ, попросит уточнения или переведет на оператора, если вопрос не находится в базе знаний, которая постоянно обновляется.

Чат-бот Sberbank Markets разработан Сбербанком совместно с технологическим партнером ARQA Technologies, который обеспечил поддержку функциональности чат-бота на инфраструктурном и интерфейсном уровнях.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков:

"Роботизация типовых процессов клиентской поддержкой является одним из главных трендов технологий обслуживания. Чат-боты позволяют нам автоматизировать многие процессы взаимодействия с клиентом, которые, в свою очередь, будут практически мгновенно получать ответы на наиболее распространенные вопросы и быстро решать основные задачи со службой поддержки Sberbank Markets. Такие решения уже давно и успешно используются в различных продуктах Сбербанка, в системе Sberbank Markets будет представлено новое поколение наших чат-ботов, созданное нами совместно с компанией ARQA Technologies с учетом накопленного нами опыта цифрового обслуживания".

Владимир Курляндчик, директор по развитию ARQA Technologies:

"Благодаря постоянному и эффективному взаимодействию с командой Сбербанка наша компания успешно поддерживает развитие и применение инновационного функционала в программных продуктах ARQA Technologies, использующихся в проекте Sberbank Markets. Так, работа над внедрением функционала чат-бота в Sberbank Markets потребовала доработки ряда компонентов программного обеспечения "Система FX Dealing", с помощью которых реализован торговый терминал системы Sberbank Markets. Мы рады, что совместная работа наших организаций позволяет своевременно предоставлять клиентам банка современный функционал для работы на валютном рынке".

Услуга предоставлена ПАО Сбербанк www.sberbank.com.

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