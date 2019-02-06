С рабочей группой корпорации Marubeni они обсудили ход реализации проекта закрытой перевалки угля на площадке японской организации

"Терминал Астафьева" принял участие в работе деловой миссии российских регионов в Японии. Фото: предоставлено пресс-службой "Терминала Астафьева"

Официальный визит руководителей субъектов РФ и перспективных российских технологических компаний проходил 4-5 февраля в Токио. Российская делегация представила в Токио инвестиционный потенциал своих регионов и разработки российских технологических компаний. В бизнес-переговорах приняли участие более 10 компаний и организаций от Приморского края, активно реализующих совместные российско-японские проекты, в том числе "Терминал Астафьева", сообщает ИА PrimaMedia.

Делегация "Терминала Астафьева" на площадке японской организации по развитию внешней торговли провела совещание с рабочей группой корпорации Marubeni, которая участвует в реализации совместного проекта по переходу на закрытый тип перевалки угля. Стороны обсудили этапы реализации проекта, планы по развитию железнодорожной инфраструктуры и сооружению закрытых экологически чистых складов для хранения сыпучих грузов. В настоящий момент завершается адаптация предложенных японской компанией вариантов компоновки склада и технологического оборудование. Ведется проектирование навеса над зоной выгрузки железнодорожных вагонов.

Также генеральный директор ОАО "Терминал Астафьева" Руслан Кондратов провел переговоры с крупными японскими логистическими компаниями.

В середине января делегация японского института развития прибрежных территорий, работающего по заказу министерства транспорта Японии, побывала на "Терминале Астафьева". Совместно с представителями корпорации Marubeni, японские специалисты ознакомились с ходом реализации проекта перехода на закрытую перевалку угля в Находке.

Как сообщили представители делегации, в Японии большое внимание уделяется охране окружающей среды и перевалка угля без какого-либо воздействия на атмосферу является важным фактором сотрудничества двух стран в энергетической сфере.