"Джихад-мобиль" с поля боя в Сирии привезут во Владивосток

На специальном поезде Минобороны доставит порядка 40 трофейных экспонатов

Тематическая иллюстрация. Фото: ИА PrimaMedia

Военные трофеи из Сирии провезут по железной дороге через всю Россию на специальном поезде в рамках акции "Сирийский перелом", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Минобороны (12+).

Своеобразный музей боевой славы российских вооруженных сил посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и обратно, всего 61 населенный пункт. В каждом городе поезд будет делать обязательную остановку на несколько часов, и все желающие смогут ознакомиться с экспозицией.

Более 40 обезвреженных экспонатов – различных самодельных взрывных устройств, гранат, мин, фугасов, изощренных средств замыкания, радиолинии и многие другие предметы, с которыми столкнулись при выполнении задач российские саперы в Сирийской Арабской Республике, разместят в одном из вагонов специального поезда, уточняется в сообщении военного ведомства.

Особо ценные трофеи займут три железнодорожные платформы, на которых разместят разминированный в районе Дей-эз-Зор "Джихад-мобиль", а также обнаруженный и разминированный при отступлении боевиками самоходный бойковый минный трал Aardvark JSFU и тоннельную машину XCMG.

Представленная инженерными войсками экспозиция получена в ходе выполнения задач в период с апреля 2016 года по ноябрь 2017 года на территории архитектурно-исторического комплекса и жилой зоны города Пальмира, в городах Алеппо и Дейр-эз-Зор, где российскими саперами было очищено более 6500 гектара территории, 1410 км дорог, 12,6 км железнодорожных путей, 17138 зданий, обнаружено и обезврежено более 100 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 30 700 самодельных взрывных устройств.

Уникальная выставка военных трофеев, захваченных у боевиков в Сирии, которые сейчас размещены в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил "Патриот" станут экспонатами передвижной экспозиции.

Среди экспонатов передвижной выставки — мины и артиллерийские установки террористических организаций заводского и кустарного производства, боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов, а также образцы огнестрельного оружия иностранного производства, захваченного у боевиков, в том числе многочисленные реплики АК-74.

На отдельных железнодорожных платформах будут размещены образцы военной техники террористов: танк Т-55, БМП ACV-15, Бронированный штурмовой автомобиль "YPG EAGLE HEAD" и другие уникальные экспонаты.

Старт военно-патриотической акции "Сирийский перелом" будет дан в День защитника Отечества. Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне главного праздника нашей страны – Дня Победы в Великой Отечественной войне.