"Аттракцион щедрости" - россияне стали оставлять больше наличных в ресторанах и отелях

При этом оплата "безналом" продемонстрировала отрицательную динамику

Россияне стали оставлять больше денег в ресторанах и отелях, следует из исследования крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", сообщает РИА Новости .

В январе 2019 года средняя сумма наличных, заплаченных в гостиницах, возросла на 14%, в ресторанах и барах — на 9%, в сравнении с прошлогодним январем.

Средний чек в отеле, оплаченный наличными, составил 2420-2470 рублей, в ресторане — 850-870 рублей. Безналичный способ оплаты при этом показал отрицательную динамику — в гостиницах и отелях он снизился на 7% (5030-5080 рублей), в барах и ресторанах — на 10% (1400-1450 рублей).

По мнению представителя "Платформы ОФД", рост оплаты наличными обусловлен продажами дополнительных услуг, типа SPA, и скидками за оплату "бумажными" деньгами. При этом "безнал" превысил показатель наличных вдвое в гостиницах и на 65% — в ресторанах.

Однако средний чек наличных все равно возрос практически везде — в кафе и столовых, фаст-фудах, магазинах и супермаркетах, при покупках электроники, одежды и обуви.

Егор Тараруев